Mau tempo: Protecção Civil registou 394 ocorrências na última noite

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil registou, entre as 20h00 e as 07h00 desta terça-feira, 394 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria na Grande Lisboa e na península de Setúbal, e não causaram vítimas.

Em declarações à agência Lusa, Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), adiantou que naquele período foram registadas em todo o país 394 ocorrências, das quais 142 no concelho de Lisboa e 42 na península de Setúbal.

“No total nacional, entre as 20h00 e as 07h00, foram registadas 394 ocorrências com destaque para a área da Grande Lisboa e península de Setúbal, que registaram o número mais elevado de ocorrências, nomeadamente a cidade de Lisboa. Segundo o Regimento Sapadores de Bombeiros, houve 142 ocorrências unicamente no concelho de Lisboa”, disse.

De acordo com Paulo Santos, as ocorrências estão sobretudo relacionadas com quedas de árvores e de estruturas, limpeza de vias e inundações.

“Em nenhuma destas ocorrências temos conhecimento do registo de feridos ou de qualquer via cortada. É natural que durante as operações de limpeza algumas vias sejam interrompidas temporariamente”, referiu.

Às 06h30, mais de 40 ocorrências estavam registadas no site da ANEPC, a maioria na Grande Lisboa e na península de Setúbal, devido a quedas de árvores, estruturas e inundações.

Oito distritos de Portugal continental estão nesta terça-feira sob alerta laranja por causa do vento e da chuva forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Lisboa, Coimbra e Leiria estão sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte e Vila Real devido à chuva. Porto, Braga, Viana do Castelo e Aveiro estão sob aviso laranja por causa do vento e da chuva forte. De acordo com o IPMA, os restantes distritos estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte.

Toda a costa portuguesa está igualmente hoje sob aviso laranja devido à agitação marítima.

Nesta terça-feira, o estado do tempo no continente vai estar condicionado por “sucessivos sistemas frontais associados a depressões que se deslocam no Atlântico Norte em direcção à Europa”, por influência da depressão Babet.

Hoje, “a passagem de uma superfície frontal fria associada à depressão Babet (nomeada pelo Serviço Meteorológico do Reino Unido) dará origem a precipitação, por vezes forte e persistente, e vento do quadrante sul, com rajadas fortes no litoral e nas terras altas”.

“Espera-se um novo episódio de agravamento das condições meteorológicas, no dia 19 [quinta-feira], com precipitação e vento, para o qual se emitirão novos avisos meteorológicos”, acrescenta o IPMA.