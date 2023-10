O contentor da saúde

Com ano e meio de atraso, eis que os estatutos fundadores da Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) foram finalmente publicados. O Presidente da República, até aqui várias vezes crítico de tanto atraso, revelou-se, desta feita, cauteloso, avisando que ainda teria de analisar o diploma do Governo, “longo e elaborado”, antes de o poder comentar. De facto, olhando para a nova estrutura orgânica, que contemplará 11 departamentos, 4 serviços e até 28 unidades orgânicas, o caso não será para menos. De resto, alguns especialistas, ouvidos pela imprensa, revelaram-se também lestos a distanciarem-se do diploma, destacando que ainda haveria muitas perguntas por responder. Entre tanta hesitação, houve, no entanto, uma figura pública que, à margem da apresentação dos estatutos da DE-SNS, decidiu fazer uma afirmação contundente: o senhor primeiro-ministro (PM).

