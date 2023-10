Cuidados paliativos: dia para reflectir

Hoje comemorou-se um dia muito importante para os cuidados paliativos, para que a população ouça falar dos cuidados prestados aos doentes com doença incurável e progressiva. Neste dia, celebram-se as conquistas de cuidados, no nosso país e em todo o mundo. E devemos reflectir sobre o que ainda nos falta fazer.

Os cuidados paliativos são prestados por profissionais de saúde qualificados e especializados nesta área, que conjugam o saber científico e a prática clínica em situações complexas e de extremo impacto para os doentes e famílias.

Estes cuidados são prestados em muitos hospitais do SNS, quer em regime de ambulatório quer com camas de internamento. A exigência dos cuidados paliativos prende-se não só com a multiplicidade de sintomas que as doenças acarretam, mas também com o contexto sócio-familiar e cultural de cada pessoa. Quando se prestam cuidados paliativos, estamos a cuidar de uma família inteira, de uma unidade, com as suas dificuldades e desafios. Neste sentido, não podemos ignorar as dificuldades acrescidas com as quais as famílias se deparam nos dias de hoje. Se, por um lado, o acesso à saúde do SNS está cada vez mais difícil, por todos os constrangimentos que sabemos existir, como a falta de médicos de família ou mesmo o tempo de espera para as consultas de especialidades nos hospitais, as famílias deparam-se também com a falta de recursos para cuidarem dos doentes, quando estes se tornam mais dependentes.

Os cuidados paliativos devem ser prestados desde o diagnóstico de uma doença progressiva e incurável. Mas sabemos que, à medida que a doença faz o seu caminho, a dependência aumenta, tal como a necessidade constante de cuidados relacionados com a terapêutica ou mesmo com as consultas e exames a que o doente terá de recorrer.

As famílias, na sua larga maioria, precisam de continuar a trabalhar, porque os apoios para quem cuida de um familiar neste contexto são, evidentemente, insuficientes. As famílias vêem o seu rendimento diminuído e as alternativas para cuidadores formais ou empresas de prestação de cuidados de higiene e conforto são francamente inacessíveis à generalidade das pessoas.

Por outro lado, mesmo que a família tenha a possibilidade de cuidar do seu familiar em casa, as equipas comunitárias de cuidados paliativos são uma raridade e nem de perto nem de longe abarcam toda a população que delas necessita. As existentes trabalham muitas vezes nos mínimos aconselháveis em termos de recursos humanos. Quando se trata de prestação de cuidados paliativos em casa, principalmente nos últimos tempos de vida, estes cuidados são diários e exigem uma disponibilidade de recursos que muitas vezes se multiplica através do esforço pessoal dos profissionais envolvidos.

As famílias vêem o seu rendimento diminuído e as alternativas para cuidadores formais ou empresas de prestação de cuidados de higiene e conforto são francamente inacessíveis à generalidade das pessoas

Podemos e devemos continuar a desenvolver os cuidados paliativos para todos, mas não nos podemos esquecer que eles estão inseridos num SNS também ele doente, a necessitar de cuidados permanentes de alívio de sintomas.

Se quem nos governa estiver muito alheado, como parece estar, o nosso SNS não sobrevive. E os cuidados paliativos também não.