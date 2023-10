Carmo Afonso, Israel, Palestina e o Livre

A minha amiga Carmo Afonso escreveu na sua penúltima crónica, a propósito da situação em Israel e na Palestina, que “[Rui Tavares] assume uma posição divergente da posição maioritária à esquerda” e que “Rui Tavares disse coisas parecidas com as que a direita diz”. Enquanto “por outro lado”, lamenta ela, temos a habitual perseguição ao PCP e ao Bloco” por causa das declarações destes partidos sobre os ataques terroristas em Israel e a escalada de guerra em Gaza.

Não sei onde é possível desencantar que a minha posição seja “divergente da posição maioritária à esquerda”, e julgo até ter dados que me permitem afirmar exatamente o contrário.

Vejamos: tive esta passada semana a oportunidade de apresentar na Câmara Municipal de Lisboa, enquanto vereador do Livre, um voto sobre a situação em Israel e na Palestina e de fazer uma intervenção em sua defesa. O vereador João Ferreira, do PCP, declarou duas vezes rever-se no essencial da minha declaração e os dois vereadores deste partido votaram, tal como o Bloco de Esquerda, a favor da moção do Livre que teve, aliás, aprovação unânime do PCP ao CDS. No dia seguinte, na Assembleia da República, perante uma moção do Livre sobre o mesmo assunto na Comissão de Negócios Estrangeiros, o BE, pelo seu deputado José Soeiro, votou a favor de todos os pontos do voto apresentado pelo Livre. O PS também votou a favor em ambos os votos apresentados pelo Livre tanto na Câmara Municipal de Lisboa como na Assembleia da República. Conclusão: não só as posições do Livre não são “divergentes da posição maioritária à esquerda”, como foram as únicas de um partido de esquerda capazes de colher unanimidade à esquerda. Julgo que esta prova fica feita.

Poderia alegar-se que talvez a nossa resolução fosse um texto anódino ou cheio de “coisas parecidas com as que a direita diz”, como escreveu a Carmo. Nada mais errado.

É anódino instar ao “cumprimento das resoluções da Organização das Nações Unidas que instam ao fim da ocupação da Palestina, ao fim do colonatos ilegais e ao fim do sistema de discriminação sistemática de palestinianos, que observadores internacionais designam como apartheid”? É anódino apelar a que “não seja cortado o acesso de água, comida ou energia e que sejam criados corredores humanitários para que seja prestada toda a ajuda e apoio ao povo palestiniano na Faixa de Gaza”? É anódino fazer aprovar um voto na Assembleia da República que diz que “a União Europeia deve reconhecer a independência da Palestina”?

Tudo isto constava dos votos do Livre. Aliás, isto não é de hoje, mas sim desde a fundação do partido. Em 2015, e pela minha boca, o Livre foi o único partido a exigir o reconhecimento da independência da Palestina para formar o que viria a ser a “geringonça”. Nenhum outro partido de esquerda o fez. A Carmo estava lá e viu.

Finalmente pode dar-se o caso de que o problema não esteja na condenação, mas apenas nas “palavrinhas” que se usam, como lamenta a Carmo. Mas, nesse caso, e se toda a gente afinal condena os ataques terroristas do Hamas, como ela alega, não é culpa minha que de alguns essa condenação só se tenha vindo a perceber que o era uns dias depois. Nestes assuntos, as “palavrinhas” nunca são só “palavrinhas”. Se se quer condenar, condena-se com palavras que se entendam.



Um ataque terrorista é um ataque terrorista. Um crime de guerra é um crime de guerra. Uma limpeza étnica é uma limpeza étnica. Quem condena qualquer um desses crimes condena sempre, a toda a hora, venham de onde vierem. E essa consistência é hoje mais importante do que nunca. Esquerda que é esquerda reconhece isso, declara-o e condena quando tem de condenar. E se a direita disser o mesmo, bem haja à direita por uma vez.

“As palavras são importantes”, como dizia Nanni Moretti. Não consta que seja um cineasta de direita.

Rui Tavares, deputado e fundador do Livre

A (in)dignidade humana

O homem é um problema sem solução. Quando o poder assenta em armamento, o que pode a dignidade humana esperar do ser racional que é a espécie humana? A História universal é um manancial de guerras e conquistas territoriais. Quando o jornalista Jamal Khashoggi foi desmembrado na embaixada da Arábia Saudita, na Turquia, houve sanções? Houve corte de relações diplomáticas com a Arábia Saudita? O dinheiro pesa mais do que a dignidade. Quando Macron estendeu o tapete vermelho ao líder máximo da Arábia Saudita, mostrou a coerência da União Europeia. O que podemos esperar dos dirigentes políticos actuais?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim