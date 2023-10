Como inovar para construir a educação do futuro?

Este é um dos objectivos do Innovators Fórum'23, uma iniciativa da Sonae que irá debater o futuro da educação a 8 de Novembro, no Lx Factory. Daniel Fonseca, director de Marca e Comunicação Corporativa da Sonae, explica-nos o que motivou esta iniciativa.

1.O que leva a Sonae a criar uma iniciativa como o Innovators Forum?

A Sonae tem procurado estar sempre na vanguarda de vários temas que impactam a sociedade, de forma melhor preparada para o futuro e contribuir com soluções que criem valor económico e social. Ao mesmo tempo, consideramos fundamental, enquanto empresa socialmente responsável, a partilha de algumas das nossas aprendizagens sobre estes temas com a sociedade como um todo, para que os benefícios do progresso e da inovação cheguem a cada vez mais pessoas.

É neste contexto que surge o Innovators Forum'23, um fórum de partilha de conhecimento alinhado com as prioridades da Sonae na promoção da inovação e colaboração, onde mais do que apresentar respostas, que, em temas tão complexos e importantes, serão sempre múltiplas e específicas a cada contexto, pretendemos dar palco aos Inovadores. Isto é, às pessoas e organizações que ousam desafiar o status quo, pensar diferente, e inovar nas mais diversas áreas que impactam a sociedade. É com a experiência destas personalidades que pretendemos, através do Innovators Forum'23, promover o intercâmbio de ideias e conhecimentos, como forma de encontrar os vários caminhos possíveis para criar um amanhã melhor para todos. Este ano, o foco do Innovators Forum'23 estará na Educação, uma área muito importante para a Sonae, sendo o nosso modesto contributo para, idealmente, acelerar a discussão e a acção em prol de um sector educativo mais inovador e à prova do futuro.



2. Num momento tão sensível para a educação, como aquele que vivemos, qual a pertinência de escolher a educação como primeiro tema desta iniciativa?

A Educação sempre foi, é, e será um tema central para a sociedade, pelo que qualquer momento é pertinente para a debatermos. É, aliás, urgente fazê-lo. Na Sonae sempre defendemos que a Educação está na fundação do desenvolvimento da sociedade como um todo e que é mesmo o melhor elevador social. Recordando as palavras do nosso fundador, Belmiro de Azevedo, “é a Escola, com capacidade de estimular continuamente a aprendizagem, que terá também a capacidade de mudar uma sociedade para melhor”.

Por esta razão, e pelo facto de também este ano termos lançado a primeira edição do Prémio Sonae Educação, foi-nos natural a escolha deste tema para o lançamento do Innovators Forum, no qual iremos explorar tendências, desafios e oportunidades na Educação, em Portugal e no mundo. O objectivo é promover uma discussão que conduza à acção sobre a Educação do futuro e os seus desafios.

3. Ao contrário de outras iniciativas de debate e reflexão, optaram por escolher uma jovem de 18 anos para ser a host do evento. O que motivou esta decisão?

Queremos dar voz aos jovens, aos alunos. No fundo, aos que directamente são impactados pelo sistema educativo, nos desafios e oportunidades que acarreta. O Innovators Forum vai promover um debate aberto e inclusivo, e ao escolher uma jovem como host, pretendemos dar voz às gerações jovens e às suas perspectivas sobre o futuro da Educação. Além disso, acreditamos que os jovens têm o potencial de liderar a transformação da Educação, e ao tomar esta decisão, pretendemos inspirar os mais novos a participarem no debate sobre a Educação do futuro. Esta escolha é também uma forma de desafiar os estereótipos sobre a juventude. Muitas vezes, os jovens são vistos como desinteressados ou incapazes de contribuir para o debate público.