Análise de dados e IA estão a transformar os negócios

Ética na Inteligência Artificial (IA), o seu papel no processo criativo, Big Data e Cibersegurança, são alguns dos temas que estarão em debate na edição deste ano do Lisbon Data & AI Forum, promovido desde 2017 pela Noesis. Estas tecnologias, cujo crescimento acelerou nos últimos anos, muito por força da transformação digital imposta pela pandemia, estão a moldar o futuro dos negócios de forma significativa.

O tópico Generative AI e tudo o que gravita à sua volta é, como afirma Luís Gonçalves, “a principal tendência neste momento”. O Data Analytics & AI Director da Noesis explica que este é um dos temas que mais desperta actualmente o interesse de clientes e parceiros. “Esta democratização está a permitir que a utilização de analítica avançada, seja ela via Machine Learning (ML) ou IA, passe de ser um ‘nice to have’ para um ‘must have’ nas organizações”.

Libertar tempo nas empresas para um maior foco no negócio e menos na componente de IT torna a inovação mais simples, mais rápida e mais ‘mensurável’ por parte da gestão de topo, uma vez que a IA funciona como um complemento ao ‘business as usual’. Tomar decisões baseadas em dados e suportadas por conhecimento de negócio torna a inovação igualmente mais rápida, porque permite aumentar o número de questões cuja resposta é dada com base em resultados obtidos conjugando dados e negócio.

Ajudar o cliente a desenhar aquilo que tem, e o que pode conseguir em cada passo que decida avançar, é a abordagem proposta pela Noesis. “O objectivo central passa pela melhoria e obtenção de ganhos com o uso correcto de uma boa política de dados no cliente”, explica Nelson Pereira. O CTO da Noesis explica que a empresa tem apostado na área de Data Analytics & AI nas várias vertentes que o mercado necessita para evoluir o seu negócio. Por outro lado, acrescenta, “ao nível mais técnico, temos passado de uma ajuda mais na vertente de visualização analítica, após agregação e estruturação de dados, para a optimização de processos com Business Process Mining avançado”. Mais recentemente, e como não podia deixar de ser, a tecnológica tem apostado em ligar vários sistemas dos clientes a ferramentas de IA como o OpenAI, com vista a uma utilização mais integrada da capacidade criativa e de correlação humanizada e das várias informações que o cliente tem ao seu dispor.

Objectivo: ser referência em Portugal e na Europa

A partilha de conteúdo relevante, focado nos desafios do negócio e na forma como a tecnologia e a evolução nos temas dos dados têm contribuído para a transformação do negócio das organizações é, cada vez mais, a abordagem temática no Lisbon Data & AI Forum. “Este é um evento onde se fala cada vez menos de ferramentas ou de plataformas e se discute cada vez mais tendências, visões e estratégias”, garante Ricardo Rocha. Este ano, reforça o US Managing Director & GM da Noesis, “continuamos a abordar as questões reais em que os profissionais da análise de dados e de AI enfrentam à medida que as empresas modernas evoluem, pelo que esperamos voltar a abranger todos os níveis de funções de TI”.

Além dos keynote speakers e das mesas-redondas temáticas, o evento contará com activações, espaços de network como um almoço executivo e um cocktail sunset final, e espaço para muita troca de experiências. O objectivo, aponta aquele responsável, passa por “ser uma referência em Portugal e na Europa”.

A pouco mais de duas semanas do Lisbon Data & AI Forum, os responsáveis da Noesis estimam que esta seja a maior edição de sempre, devido ao número significativo de inscrições até ao momento. O Chat GPT e a Generative AI irão dominar muitas das conversas, o que permitirá perceber o estado de maturidade das empresas neste tema e quais as suas preocupações e iniciativas para o futuro. “O nosso grande objectivo com o evento é, acima de tudo, partilhar experiências, lições aprendidas, pontos de melhoria e próximos passos no mundo dos dados”, diz Luís Gonçalves. É um evento pensado para os clientes e parceiros terem contacto com a realidade da Noesis, com os seus projectos e com as suas equipas, para, acrescenta o responsável, “aumentar a curiosidade sobre o que fazemos, como fazemos, onde e em que timings o fazemos”.

Este ano o nosso foco será em quatro grandes temas: arquitectura de dados, Analytics, Process Mining e IA. O objectivo passa por explicar estes quatro blocos, partilhando use cases, referências e metodologias, simplificando a complexidade e eliminando alguns mitos sobre os projectos que envolvem o mundo dos dados.