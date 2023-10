PÚBLICO reforça a aposta nos podcasts e estreia novos programas

O PÚBLICO lança nesta semana sete novos podcasts, da política ao internacional, com espaço para os fenómenos da cultura pop e para aprender a lidar com birras e outros problemas. Desde Março de 2017 que o PÚBLICO tem apostado no áudio, dando outra dimensão às histórias que fazem parte da agenda noticiosa do jornal.

Na segunda-feira, estreia-se "Soundbite", um podcast de comentário político, diário, com Ana Sá Lopes e Helena Pereira, apresentado por Ruben Martins. Este programa junta-se ao P24, que, todos os dias, ajuda a começar o dia informativo.

A semana termina com o podcast "Diplomatas" — à sexta-feira — um espaço onde o jornalista Ivo Neto conta com o comentário da jornalista Teresa de Sousa e do investigador Carlos Gaspar para explicar o que se passa no mundo, numa parceria com o IPRI (Instituto Português de Relações Internacionais).

Mas pelo meio há mais novidades. Já nesta terça-feira é lançado o podcast "Como Lidar", uma produção do P3, o site do PÚBLICO para millennials e Geração Z. Do luto à ansiedade financeira, da partilha de tarefas numa relação às discussões de temas fracturantes, a jornalista Mariana Durães pergunta "Como Lidar".

"Na Terra dos Cacos" e "Fogo e Fúria" vão alternar às quartas-feiras, quinzenalmente. No primeiro, uma estreia, o jornalista António Rodrigues junta-se ao professor universitário moçambicano Elísio Macamo para discutir assuntos africanos, esta semana com uma entrevista ao escritor José Eduardo Agualusa. No segundo, um regresso, o jornalista Alexandre Martins leva-nos em viagem pela América de Biden, a um ano das eleições presidenciais nos Estado Unidos da América.

"Birras de mãe", uma conversa entre a escritora Isabel Stilwell e a filha Ana Stilwell sobre filhos, netos e as birras de crianças e adultos, estreia-se à quinta-feira. Também à quinta-feira, mas só em Novembro, será possível ouvir o podcast "#ComoAssim", onde a jornalista Inês Rocha explora os fenómenos da cultura pop e obsessões colectivas: já disponível, esta quinta-feira, fica o teaser do podcast.

Nas plataformas de áudio e em publico.pt/podcasts é possível ouvir todos os conteúdos do catálogo de programas do PÚBLICO. No total são 18 conteúdos originais, com temas tão abrangentes como a política, ambiente e sustentabilidade, ferrovia ou literatura.