Itália: medidas de 24 mil milhões no orçamento mantêm défice alto

Sob pressão de Bruxelas e dos mercados para corrigir o desequilíbrio das finanças públicas, a Itália aposta num orçamento com cortes nos impostos e aumentos das despesas com salários e pensões.

Apesar da preocupação crescente dos mercados com as finanças públicas italianas expressa na subida das taxas de juro da dívida, o Governo italiano chefiado por Georgia Meloni decidiu esta segunda-feira apresentar uma proposta de Orçamento do Estado para 2024 que aponta para uma redução dos impostos e revê em alta a projecção para o défice público do próximo ano para 4,3% do PIB.

O documento que irá ser entregue ao Parlamento para aprovação até ao final deste ano contém, de acordo com a primeira-ministra, várias medidas de aumento das despesa e redução da receita fiscal num valor estimado em 24 mil milhões de euros, destinadas a impulsionar a economia e a ajudar diversos sectores da população a fazerem face aos efeitos da inflação alta.

Meloni, apresentando esta segunda-feira as principais bandeiras do documento aprovado pelo conselho de ministros, disse que o corte de impostos e de contribuições sociais ascende a 10 mil milhões de euros, ao mesmo tempo que se aumenta o valor das pensões em 14 mil milhões de euros, se reforça os salários pagos na administração pública em 7 mil milhões de euros e se lançam medidas de apoio à natalidade equivalentes a mil milhões de euros. Há também poupanças programadas, que colocam o pacote total de medidas num valor de 24 mil milhões de euros.

Numa conjuntura que é, neste momento, de abrandamento da economia, o resultado será, em 2024, um défice público de 4,3%, que, representando uma descida face aos mais de 5% que se deverão registar este ano, fica acima dos 3,7% que se estimavam anteriormente. O saldo orçamental italiano fica, assim, longe de cumprir as actuais regras orçamentais europeias que exigem um défice abaixo de 3%, algo que o próprio executivo planeia apenas vir a acontecer em 2026.

Além disso, neste momento, a Itália é, a seguir à Grécia, o segundo país da União Europeia com um rácio da dívida pública no PIB mais elevado, em torno dos 140%, um valor que se deverá manter estável, não dando sinais de aproximação à meta de 60% definida nos tratados europeus.

Um orçamento italiano com estas características aumenta as probabilidades de Bruxelas vir a abrir um procedimento por défices excessivos contra a Itália. As regras orçamentais europeias, que têm estado suspensas desde o início da pandemia, prevêem essa possibilidade para os países que registem um défice público superior a 3% do PIB.

Neste momento, os governos da zona euro ainda não chegaram a um entendimento quanto à reforma das regras orçamentais. Uma entrada em vigor das regras no arranque de 2024 parece certa, faltando saber se, perante a ausência de um acordo, se aplicarão as mesmas regras que estavam em vigor no passado ou se será uma versão modificada que passará a ser aplicada.

Para além de um eventual conflito com Bruxelas, a apresentação pela Itália de um Orçamento que agrava o défice arrisca-se igualmente a gerar uma maior tensão no mercado de dívida pública europeu, onde os títulos italianos já têm estado no centro das atenções há muito tempo, sofrendo com um alargamento dos diferenciais de taxas de juro face aos outros países europeus.

Preocupado com este tipo de reacções negativas, o ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, fez questão de salientar que uma parte das medidas expansionistas do Orçamento seria financiada com cortes na despesa, mostrando-se “confiante” de que o documento será bem recebido pelos mercados e pelas autoridades europeias. “Tinha dito que a apresentação deste orçamento seria séria e prudente e isso confirmou-se”, afirmou o ministro.