Crédito ao consumo caiu 3,5% em Agosto, pelo quinto mês consecutivo

A evolução de novos empréstimos ao consumo em Agosto é de crescimento na variação mensal, mas é negativa face ao mesmo período do ano passado, uma tendência que se verifica desde Maio. O montante crédito totalizou 648,5 milhões de euros, mais 4,6% face a Julho, mas menos 3,5% do que em Agosto de 2022, revelam dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

O recuo face ao ano anterior e o abrandamento em cadeia verificou-se particularmente nos créditos pessoais e para outros fins. No caso dos primeiros, destinado a finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades, o montante ascendeu a 274 milhões de euros, um aumento de 6,9% face a Julho, mas uma queda de 11,3% face a Agosto do ano passado.

Com menos peso, o crédito pessoal para educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamento ascendeu a 12,3 milhões de euros, mais 3,1% face ao mês anterior, e menos 7,3% face ao mês homólogo.

Em sentido inverso, no crédito automóvel o montante contratado subiu 1,7% em Agosto, para 255 milhões de euros, e 5,4% face ao mesmo período do ano passado.

No terceiro segmento do crédito ao consumo, o dos cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto, o montante emprestado ascendeu a 107 milhões de euros, mais 6% que no mês anterior, e praticamente sem variação face ao ano anterior (menos 0,5%).

Em queda esteve também o crédito à habitação. O montante total dos empréstimos para esta finalidade diminuiu em Agosto, o que aconteceu pelo oitavo mês consecutivo. O crédito total fixou-se em 99,2 mil milhões de euros, menos 100 milhões de euros que em Junho.