Países Baixos mais perto do Euro 2024

Os Países Baixos deram um enorme passo em frente rumo ao Euro 2024, com um triunfo por 0-1 em Atenas sobre a Grécia, a contar para o grupo B. Um penálti convertido por Virgil Van Dijk já no tempo de compensação deu a vitória à selecção de Ronald Koeman, que subiu ao segundo lugar num agrupamento que já tem a França qualificada. Os neerlandeses ficam com 12 pontos, tantos como os gregos, mas ainda têm dois jogos por disputar (Irlanda e Gibraltar), enquanto os gregos só têm mais um, frente aos franceses.

Vlachodimos, ex-guarda-redes do Benfica, esteve muito perto de ser o herói dos gregos, com uma grande exibição, defendendo várias bolas de golo, incluindo um penálti lançado por Weghorst aos 28’. Mas o actual guardião do Nottingham Forest (que ainda não se estreou na Premier League) já não conseguiu deter o remate a partir dos 11 metros de Virgil Van Dijk já em tempo de compensação, que lançou os neerlandeses rumo ao Euro e deixa os gregos cada vez mais perto de ir ao play-off dos terceiros.

Já fora desta luta, a República da Irlanda goleou a selecção de Gibraltar por 0-4, a sua segunda vitória nesta fase de qualificação – a outra também tinha sido sobre Gibraltar, continua com zero pontos, zero golos marcados e 17 sofridos.

O único qualificado da noite foi a Áustria, que garantiu o seu lugar com um triunfo em Baku por 0-1 sobre o Azerbaijão no Grupo F, naquele que foi o único jogo disputado durante a tarde. Um penálti convertido por Sabitzer aos 48’ chegou para a selecção austríaca se tornar na oitava selecção com lugar garantido no Euro, depois de Alemanha (que será o anfitrião do torneio), Portugal, Espanha, Escócia, França, Turquia e Bélgica. Os austríacos podem ainda chegar ao primeiro lugar do agrupamento, estando em igualdade pontual com a Bélgica.

À noite, em Bruxelas, o Bélgica-Suécia ficou em suspenso depois do atentado terrorista que vitimou, pelo menos, duas pessoas de nacionalidade sueca na cidade belga. O jogo foi para o intervalo com um empate (1-1), com Viktor Gyökeres a marcar primeiro para os suecos, com Lukaku a empatar para os belgas, mas acabaria mesmo por não ser retomado, com as pessoas a serem aconselhadas a ficaram dentro do recinto por razões de segurança.

No Grupo J, dominado por Portugal quase só com goleadas, a Eslováquia passou a ser o mais forte candidato a ficar com o segundo lugar de apuramento directo, ao triunfar sobre o Luxemburgo por 0-1. Um golo de David Duris aos 77’ chegou para a vitória e deixou os eslovacos com o apuramento nas mãos – têm agora 16 pontos, mais cinco que os luxemburgueses. Quanto à Islândia, fez o que lhe competia para se manter viva na corrida pelo apuramento, com uma goleada por 4-0 em Reiquejavique sobre o Liechtenstein.