Terça na TV: do heroísmo Anónimo à crise na saúde

CINEMA

Dia de Treino

Fox Movies, 17h10

Dirigido por Antoine Fuqua, segue Alonzo Harris (Denzel Washington), veterano da brigada de narcóticos do Departamento de Los Angeles que trabalha nos limites da legalidade, nas zonas mais problemáticas da cidade.

Jake Haoyt (Ethan Hawke) é o polícia novato que acredita na justiça e sonha entrar na brigada de narcóticos local. Quando finalmente o consegue, torna-se parceiro de Harris. Mas terá de provar o que vale e enfrentar os métodos pouco ortodoxos dele. Washington ganhou o Óscar de melhor actor com este papel; Hawke esteve nomeado para o de melhor actor secundário.

Colette

Nos Studios, 21h15

Biopic de Wash Westmoreland sobre Sidonie-Gabrielle Colette, figura inconformista que causou escândalo na sociedade do princípio do século XX e é considerada uma das mais inovadoras escritoras francesas.

Nascida e criada num ambiente rural, Colette (interpretada por Keira Knightley) casa-se com o escritor Henry Gauthier-Villars (Dominic West) em 1893. Ao perceber o enorme talento dela para a escrita, Henry desafia-a a escrever romances para serem publicados em nome dele.

A Rapariga Apanhada na Teia de Aranha

Hollywood, 23h20

Após os eventos relatados na trilogia Millennium, o jornalista Mikael Blomkvist e a hacker Lisbeth Salander vêem-se envolvidos numa teia de corrupção e espionagem que vai colocar as suas vidas novamente em perigo.

Com Sverrir Gudnason e Claire Foy como protagonistas, este thriller do uruguaio Fede Álvarez adapta ao cinema o romance homónimo de David Lagercrantz, quarto livro da série Millennium. Os três primeiros foram originalmente criados por Stieg Larsson, que morreu de ataque cardíaco em 2004, antes de ver a sua obra transformar-se num fenómeno a nível mundial.

Glass

AXN, 23h44

A Dr.ª Ellie Staple, uma psiquiatra especializada em tratamentos de megalomania, reúne um homem que sobreviveu a um desastre brutal, outro com “ossos de vidro” e ainda outro com múltiplas personalidades. Com isso, dá início a um perigoso jogo de manipulação.

Glass fechou, em 2019, a trilogia que M. Night Shyamalan iniciou com O Protegido em 2000 e prosseguiu com Fragmentado em 2016. Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy e Anya Taylor-Joy regressam às suas personagens; Sarah Paulson, Luke Kirby e Spencer Treat Clark juntam-se ao elenco.

SÉRIE

Anónimo

TVCine Edition, 22h10

Estreia-se hoje nos serões de terça-feira uma produção neerlandesa que gira em torno de um casal com filhos que, à primeira vista, leva uma dia-a-dia semelhante à de qualquer outra família de Roterdão. A diferença é que ambos se dedicam a uma vida secreta de luta pela justiça.

Pormenor: nenhum deles sabe que o outro o faz. A série, criada por Diederik Van Rooijen, segue os actos de heroísmo de cada um, o seu contacto com o submundo do crime e o impacto que a empreitada tem no seu casamento estafado.

INFORMAÇÃO

É Ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h

Directo. O debate de hoje incide sobre o braço-de-ferro entre o Governo e a classe médica. O cenário é de crise no Serviço Nacional de Saúde. Por todo o país, há serviços de urgência a encerrar devido à recusa dos clínicos em fazerem horas extraordinárias para além daquelas a que estão legalmente obrigados. O descontentamento com as carreiras, as grelhas salariais e as condições de trabalho, combinado com a falta de profissionais, ameaça paralisar ainda mais serviços dos hospitais.

A questão continua a ser abordada amanhã, na RTP3, às 23h, numa Grande Entrevista a Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos.

DOCUMENTÁRIO

Protecção de Fronteiras: Espanha

National Geographic, 22h10

Estreia. Com novos episódios à terça-feira, a série documental acompanha os trabalhos das autoridades que patrulham as águas ao largo de Espanha. Aponta a câmara à preparação destes profissionais, aos meios que têm ao seu dispor e às missões de resgate, intercepção de narcotraficantes, combate ao tráfico humano, etc.