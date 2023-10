Proposta para os médicos

A proposta de 12/10/2023 do Ministério da Saúde (MS) aos sindicatos médicos, valorizando somente os salários e os horários de trabalho dos médicos que realizam serviço de urgência, é uma clamorosa tentativa de divisão destes profissionais que, como bem disse uma dirigente da Fnam, têm uma carreira única. Tentando resolver “em cima do joelho” o gravíssimo problema das urgências do SNS, esquece-se o MS que tudo o resto (consultas nos centros de saúde e hospitais, cirurgias, etc.) faz também parte do castelo de cartas do SNS, que se encontra em iminente risco de derrocada?

Gonçalo Leal, Lisboa

O hediondo!

As guerras são os acontecimentos mais hediondos que se podem imaginar. Netanyahu enfraqueceu a democracia em Israel e por interesse próprio quis ser o senhor absoluto desse Estado, tentando controlar tudo, inclusivamente os tribunais! Semeou ódios entre o povo da Palestina, com as suas incursões armadas que o Hamas, um grupo jihadista radical, que sempre defendeu o terror contra Israel, aproveitou para a carnificina que está a executar. Por retaliação de Netanyahu, a Faixa de Gaza tornou-se um campo de terror, sem água, sem luz, sem comida e constantemente bombardeada. No meio desta barbárie, os que mais sofrem são os inocentes, os que nada têm que ver com o Hamas, nem com Netanyahu. Só os regimes democráticos sabem valorizar a dignidade humana e o direito, como expressão da civilização moderna. Esperamos que os governos, que fazem parte do mundo livre, exerçam pressão sobre o Governo de Israel e sobre os governos que apoiam o terrorismo do Hamas para que esta barbárie acabe, não se propague por todo o mundo, e se respeite a autodeterminação de dois Estados: Palestina e Israel.

João Baptista Magalhães, Folhada

Escolher um lado

A Palestina foi dividida para criar Israel e assim dar uma terra aos judeus, que muito tinham sofrido até então. Dois terços da Palestina foram oferecidos a Israel, de onde quase toda a população árabe foi expulsa ou obrigada a fugir. Desde então Israel tem ocupado ilegalmente outras terras através da força e mais recentemente através de colonatos, para expandirem o seu território. Tudo isto são factos, mas nada disto dá o direito para tirar vidas a pessoas inocentes.

Terroristas do Hamas tiraram a vida a centenas de pessoas de formas horríveis, mas isto também não dá direito a bombardear civis inocentes, na que é a “maior prisão a céu aberto do mundo”. Fechar dois milhões de pessoas em Gaza e lançar bombas indiscriminadamente é muito parecido com outras atrocidades cometidas no passado e que foram condenadas pelo mundo inteiro. Continuaríamos a apoiar a Ucrânia, se decidisse bombardear escolas e unidades de saúde na Rússia?

Na guerra não pode haver cartas brancas, e amor nem sempre se paga com amor; se assim fosse, já não haveria favelas no Brasil, nem sequer País Basco. Escolher apoiar um dos dois lados depois dos acontecimentos recentes só pode ser por ideologia, interesses ou hipocrisia. O único lado a apoiar é o dos inocentes que querem paz!

João Ribeiro, Carregado

O vício de Costa

António Costa sabe que em política tem de agir rapidamente para obter resultados num curto período de tempo de forma a cativar eleitorado e de forma a manter o poder. Costa sabe também que a política se faz simultaneamente em dois tabuleiros: no tabuleiro em que o político se joga directamente com o eleitorado, principalmente através dos media, e no tabuleiro em que o político joga directamente, ora negociando com os outros partidos, ora negociando com o próprio partido.

O problema de Costa é que ao andar na política desde os 14 anos e ao ocupar o poder há quase 20, seja como governante ou como autarca, viciou-se na resolução dos problemas urgentes para o país e deixa sempre para dia de S. Nunca à tarde os que são realmente importantes e estruturais para o país. Este vício está-lhe no sangue, porque constatou que a cedência e a negociação dos programas do seu partido deram-lhe de bandeja a manutenção do poder, mesmo que isso prejudique o país. E é aqui que se encontra o malefício do vício de Costa. Nem sempre o seu sucesso na carreira política, ao negociar com outros partidos, ao querer manter a simpatia do eleitorado, coincide com aquelas reformas estruturais a dez ou 20 anos que é preciso realizar no país. Mesmo com maioria absoluta, António Costa não se liberta do vício do tabuleiro.

Paulo Freitas do Amaral, Oeiras