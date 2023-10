Segunda na TV: entre mares e sabores, Está Mesmo Tudo Bem

CINEMA

Ponto de Ebulição

Cinemundo, 17h25

Num só plano-sequência, Philip Barantini mostra, neste drama britânico de 2021, a tensão que se vive dentro de um restaurante de renome londrino. Tudo centrado na figura do chef e dono, Andy Jones (Stephen Graham).

O restaurante acabou de perder a classificação de segurança e limpeza. Para piorar, na mesma noite, um chef famoso visita o restaurante acompanhado de uma famosa crítica de comida. Ao mesmo tempo, há ainda um pedido de casamento numa mesa. É a tempestade perfeita para o lodo.

Ponto de Ebulição entra na maratona Rota dos Sabores, emitida neste Dia Mundial da Alimentação. Começa com Paz pelo Chocolate (às 12h20), continua com A Mãe É Que Sabe (14h) e O Fundador (15h30), e termina com A Viagem dos Cem Passos (19h).

A Praia

AXN White, 22h17

Danny Boyle dirige esta adaptação, nomeada para o Urso de Ouro em Berlim, do romance de culto de Alex Garland. É a história de um jovem viajante norte-americano (Leonardo DiCaprio) que procura alguma coisa que dê sentido à sua vida.

Em Banguecoque, conhece um casal de franceses (Guillaume Canet e Virginie Ledoyen) e um homem (Robert Carlyle) que lhes fala de uma ilha paradisíaca e, logo a seguir, é encontrado morto. Os três jovens partem em busca desse lugar – e de si próprios –, com resultados inimagináveis.

Querido Diário

RTP2, 23h42

Querido Diário é um misto de comédia e documentário autobiográfico, assinado por Nanni Moretti. O filme, que valeu ao cineasta o prémio de melhor realizador em Cannes em 1994, divide-se em três partes: na primeira, Moretti percorre de vespa as ruas de Roma, no Verão; na segunda, viaja com um amigo pela Sicília; na terceira, consulta médicos por causa dum linfoma.

SÉRIES

Magnum P.I.

Fox, 22h15

Começa a quinta temporada do reboot da série dos 1980 e 90 que tinha Tom Selleck como protagonista. Aqui, quem ocupa o papel e usa a camisa havaiana do detective privado (mas não o bigode) é Jay Hernandez. Para seguir à segunda-feira.

Está Mesmo Tudo Bem

TVCine Edition, 22h10

Estreia. Luto, trauma, tendências autodestrutivas e outros temas pesados são abordados com ironia, leveza e (anti-)humor, nesta produção australiana com assinatura de Greta Vella.

Gravita sobre Vivian (Thomasin McKenzie), uma jovem adulta em rota descendente e tragicómica que herda do avô uma propriedade à beira de um penhasco. O lugar é conhecido por atrair pessoas que querem pôr fim à vida. O avô de Vivian tentava demovê-las e ela dá por si a fazer o mesmo, ainda que não tenha propriamente o perfil ideal. Para ver semanalmente.

DOCUMENTÁRIO

Mare TV

RTP2, 16h12

Novos episódios da série documental alemã que procura revelar “o encanto e a natureza singular da vida no mar”, numa diversidade de aspectos que vão da observação de baleias e outros animais marinhos (alguns, pouco conhecidos) a testemunhos de marinheiros e pescadores, passando por visitas a locais exóticos e pela análise do potencial dos oceanos.

DESPORTO

Futebol: Bósnia-Herzegovina x Portugal

RTP1, 19h36

Directo. A selecção das “quinas” desloca-se a Zenica para reencontrar a equipa da Bósnia-Herzegovina, na fase de qualificação para o Euro 2024. É jogo apenas para cumprir calendário, uma vez que Portugal já está apurado, depois da campanha tranquila em que garantiu a liderança do Grupo J com sete (em sete) jogos ganhos, 27 golos marcados e apenas dois sofridos. O árbitro turco Halil Umut Meler dirige a partida.

INFANTIL

Era Uma Vez Um Estúdio (VP)

Disney Junior, 15h

Foto Era Uma Vez Um Estúdio

No dia em que a Disney faz cem anos, o canal estreia uma curta de animação em que uma multidão de personagens deste universo “se unem para um reencontro alegre, divertido e emocionante que termina com uma foto de grupo mega-especial”. A comemoração do centenário prossegue com apontamentos d’O Mágico Mundo das Músicas Disney espalhados pela programação do dia.