70 pessoas assistidas nos incêndios na Madeira. Suspeito internado em instituição de saúde mental

Ao início da tarde deste sábado, a Madeira estava ainda a braços com quatro focos de incêndio, que não ameaçavam habitações. O presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque, disse acreditar que se está “na fase final” dos incêndios que levaram 70 pessoas a receber assistência médica, e que terão sido ateados por um homem já detido, a quem foi aplicada a medida de prisão preventiva, substituída por internamento numa instituição de saúde mental.

Foi numa visita a uma das zonas afectadas pelos incêndios, no concelho da Calheta, que Miguel Albuquerque fez um balanço da situação, tentando acalmar os madeirenses. “Neste momento estamos, pensamos nós, numa fase final deste surto de incêndios, porque é provável que a temperatura se altere já depois de amanhã, mas ainda temos quatro frentes activas”, disse o presidente recém-reeleito do Governo regional, frisando: "Não há razões para estarmos com muitos alarmismos. Temos de ter calma e continuar a fazer o nosso trabalho, que, quer da parte da Protecção Civil, quer dos corpos de bombeiros, tem sido muito bem feito."

Além dos fogos que já lavravam na Ribeira da Janela, concelho do Porto Moniz (costa Norte) e nos Prazeres (município da Calheta), durante a noite deflagrou um incêndio nos Terreiros, nas zonas altas do concelho da Ribeira Brava, que depois se estendeu aos Aviceiros, no concelho vizinho de Câmara de Lobos.

No combate aos diferentes fogos estavam este sábado envolvidos 125 operacionais com o apoio de 34 veículos e o único meio aéreo disponível na região autónoma. A equipa de 28 elementos da força especial dos bombeiros da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) foi deslocada para o incêndio da Ribeira Brava, considerado o mais complexo dos quatro.

Nos concelhos da Calheta e Porto Moniz, que tinham suscitado maior preocupação nos últimos dias, a situação estava bastante mais calma, mas mantinham-se no local 64 operacionais, parte dos quais envolvidos já em trabalhos de vigilância e rescaldo naquele último local.

​As autoridades ainda não calcularam o total de área ardida desde quarta-feira, mas no concelho da Calheta, o mais extenso da região autónoma, a estimativa aponta para uma área de 70 quilómetros quadrados, cerca de 50% do território.

70 pessoas assistidas

Embora 70 pessoas tenham recebido assistência médica, até às 12h deste sábado, por causa dos incêndios dos últimos dias - cinco das quais tiveram de ser encaminhadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal -, Miguel Albuquerque congratulou-se por não haver situações mais graves. "Não há danos pessoais a lamentar em todos estes dias. Há alguns danos materiais, estamos a fazer o levantamento", disse o presidente do Governo Regional, adiantando que será feita a "respectiva compensação" às famílias e empresários agrícolas. "Há mais palheiros e casas abandonadas afectadas, do que propriamente casas de habitação", salientou.

O Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira indicou que a ilha registou vários focos de incêndio desde o dia 4 de Outubro, nos concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol, Câmara de Lobos e Calheta, todos na zona Oeste da ilha. Na quinta-feira, as chamas chegaram ao município do Porto Moniz, na costa Norte, tendo sido declarada nessa altura a situação de contingência e activado o Plano Regional de Emergência de Protecção Civil, que se manterá em vigor até segunda-feira.

Na sexta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um homem, de 45 anos, suspeito de ser o responsável por atear os fogos que deixaram a ilha em sobressalto. O suspeito foi detido “em flagrante delito”, explicou a PJ em comunicado, quando, alegadamente, pegava fogo à sua própria casa.

Ouvido este sábado em tribunal, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, substituída por internamento numa instituição de saúde mental.

Filipe Câmara, presidente da Comarca da Madeira, explicou que o homem é suspeito de ter ateado um incêndio numa área florestal na Calheta, que se propagou ao município vizinho do Porto Moniz. Está indiciado por um crime de incêndio florestal.

A sua detenção, bem como o fim do aviso meteorológico laranja, devido às elevadas temperaturas que têm assolado o arquipélago, persistentemente acima dos 30 graus, e que tem fim previsto para as 23h de domingo, alimentam a esperança de que a situação acalme nas próximas horas.

Ainda assim, o presidente do Governo regional anunciou que o executivo está a ponderar alargar os meios de combate a incêndios disponíveis no arquipélago. Miguel Albuquerque disse que está em cima da mesa a possibilidade de investir em mais um meio aéreo, já que a região dispõe apenas de um helicóptero de combate a incêndios, que tem um custo anual de dois milhões de euros.

"Nós gostávamos de ter um novo modelo de helicóptero que pudesse intervir durante a noite. Este nosso helicóptero, apesar de ser muito eficaz, está limitado durante a noite", disse.