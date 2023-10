Costa: Segurança Social “está boa e recomenda-se”, ao contrário do que a direita profetizava

António Costa deu o pontapé de saída da iniciativa PS Presta Contas, que levará os ministros a todos os distritos do país para explicarem a estratégia do Orçamento do Estado aos militantes.

O primeiro-ministro garante que a Segurança Social está "boa e recomenda-se", ao contrário do que a direita vaticinava, que iria à falência e que a "peste grisalha" ameaçava as novas gerações. "A Segurança Social está hoje boa e recomenda-se. E está hoje boa e recomenda-se por uma razão fundamental: emprego, emprego, emprego. Porque mais emprego e melhores salários são mais receitas na Segurança Social", sublinhou António Costa no âmbito da iniciativa PS Presta Contas, dedicada à apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2024.

Numa sessão do Fórum Europa, organizado pela Juventude Socialista (JS) num hotel no Alvor, concelho de Portimão (Faro), o chefe do executivo disse que quando chegou ao Governo, em 2015, "a direita tinha pré-anunciado a falência da Segurança Social". "Pois a Segurança Social não faliu, tem vindo, ano após ano, a aumentar as prestações sociais e repôs todas as pensões", afirmou o primeiro-ministro, acrescentando que o seu executivo "aumentou extraordinariamente várias das pensões", tendo o mecanismo aguentado.

Numa plateia constituída por cerca de duas centenas de jovens socialistas, Costa reforçou que esta questão "é muito importante" para as novas gerações e insistiu que a direita os tinha andado a querer convencer que os mais velhos "iam gastar todo o dinheiro que havia na Segurança Social e que nada sobraria" para os mais jovens. Segundo o primeiro-ministro, a direita teria mesmo utilizado a expressão "peste grisalha que ameaçava as novas gerações".

"Os nossos avós e os nossos pais não são ameaças para nós. Os nossos avós e os nossos pais são aqueles que nos criaram, nos formaram, que nos acompanham e que nos continuarão a acompanhar e que nós continuaremos a acompanhar porque a solidariedade das gerações é isso mesmo", afirmou António Costa. O responsável governamental defendeu que a proposta orçamental para 2024 reforça os rendimentos e o investimento, concluindo que "protege o futuro de várias maneiras".

O primeiro-ministro tinha começado por afirmar que hoje o país é muito diferente do que existia em 1995, quando o também socialista António Guterres fez uma aposta, na altura, na educação. "Esta paixão de António Guterres deu frutos", assegurou António Costa, referindo que a taxa de abandono escolar desceu de 44% para os actuais 6%.

Estando no Algarve, António Costa também aproveitou para defender que "o sector turístico é importante", mas que, ao contrário do que a direita afirma, não é à custa deste sector que o país vive. "O modelo da direita é sempre o mesmo", baseado em "salários baixos", disse.

Ministros espalhados pelo país

Esta é a primeira de uma série de sessões de apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2024, denominada PS Presta Contas, com a presença de ministros e de dirigentes socialistas por todos os distritos do país até às vésperas da discussão no Parlamento. Neste domingo, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva estará no Crato (Portalegre); na segunda-feira (16), Pedro Adão e Silva (Cultura), irá a Castro Verde (Beja); na terça, Marina Gonçalves (Habitação) estará em Famalicão (Braga); na quarta será Maria do Céu Antunes (Agricultura) a ir ao Cadaval (Lisboa, região Oeste). No dia seguinte, Ana Mendes Godinho (Trabalho e Segurança Social) estará na sede da federação da área urbana de Lisboa do PS; e João Costa (Educação) irá a Santa Maria da Feira (Aveiro) na sexta-feira, dia 20.

No próximo sábado, dia 21, o secretário-geral adjunto, João Torres, apresenta as linhas do OE 2024, na Guarda; o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, estará em Vila Praia de Âncora (Viana do Castelo), e o das Infra-estruturas, João Galamba, em Santa Comba Dão (Viseu). E no domingo, o ministro da Economia, António Costa Silva, estará em Bragança.

José Luís Carneiro (Administração Interna) continua o périplo, dia 23, em Leiria. Apesar de haver uma sessão marcada para o mesmo dia em Penamacor (Castelo Branco), o protagonista não foi ainda anunciado. O ministro das Finanças, Fernando Medina, vai a Setúbal defender o seu orçamento no dia 24, enquanto a ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, discursa em Gondomar (Porto) no dia 26.

No último dia do PS Presta Contas, a 27, será a vez da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro apresentar o OE em Sabrosa (Vila Real); de Ana Abrunhosa (Coesão Territorial) em Tavira (Faro); do líder parlamentar Eurico Brilhante Dias em Coimbra; do ministro João Gomes Cravinho em Évora, e do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, em Tomar (Leiria).