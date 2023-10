Ainda o IUC

Vem o Governo na sua proposta de OE para 2024 propor o aumento do imposto de circulação (IUC) para os veículos anteriores a 2007, justificando com o desequilíbrio entre estes e os mais recentes e com a componente ambiental. Em relação ao ambiente, estes automóveis cumpriam certamente toda a legislação em vigor na época e devem ainda cumpri-la hoje, visto que as inspecções anuais são obrigatórias. Quanto ao desequilíbrio, a que se deve?

Citando o site do próprio Governo, a reforma fiscal relativa à compra e posse de automóveis feita em 2007 visava, entre outros, a “deslocação de uma parte da carga fiscal do imposto devido pela aquisição do automóvel para a fase da circulação”, ou seja, o imposto devido na compra seria reduzido para os automóveis de 01/07/2007 ou posteriores (mais que) compensando esta redução com o imposto pago nos anos subsequentes. Foi uma decisão consciente do Governo de então que, bem ou mal, provocou esta situação.

É assim desonesto (no mínimo) da parte do Estado vir agora querer diminuir esta diferença no imposto. Os carros até 2007 pagavam mais imposto na compra e menos na circulação que os actuais, isto é, o aumento que é agora proposto já foi pago no acto da compra, e será pago agora novamente por aqueles que, por incapacidade financeira, na sua maioria, não conseguem aceder a automóveis mais recentes, seguros e económicos.

Mário Filipe Lopes, Amadora

Aumentar impostos

Na edição de 12 de Outubro li um comentário de um leitor nesta secção manifestando a sua oposição à subida do IUC para viaturas com data de matrícula anterior a 2007. Não poderia estar mais de acordo: aumentar impostos é a solução deste Governo, que, há longos e penosos anos, foge da implementação de reformas e só ultrapassa os problemas distribuindo dinheiro ou subindo os impostos.

Contudo, cada vez mais se constata ser preocupante a quantidade de viaturas que, emitindo fumos de escape em quantidades exageradas, deveriam ser sujeitas a controlos apertados que, seguramente, não são realizados nas inspecções automóveis obrigatórias. Se assim fosse, certamente que os proprietários teriam uma outra atenção e cuidados na sua manutenção, evitando "mais um esfregar de mãos" deste cobrador de impostos que é o Estado socialista deste país.

Luís Figueiredo, Porto

Umas achegas pedagógicas

Tendo lido o último artigo de Manuel Soares neste jornal, fiquei com um travo, errado, claro, de ameaça e intimidação contra a organização terrorista Climáximo. Aqui ficam algumas achegas para suavizar o travo. Em vez de atentarem contra a vida do ministro do Ambiente, podem protestar usando bolas de sabão. Contra o diesel dos cruzeiros que tão pouco poluem o ar desta nossa Lisboa, podem protestar no cais, fazendo-o em linguagem gestual. Abstenham-se de se sentar no meio da rua, sentem-se numa esplanada, lendo a Condessa de Ségur, para que não nos lembrem aquela terrorista sueca que em Estocolmo se sentava no chão, assim atentando vilmente contra a democracia e a ordem pública, e que uma revista que apoia terroristas fotografou impunemente nesta nossa Lisboa, pondo-a na capa e elegendo-a person of the year, um horror. Por fim, lembrai-vos de que fosse na China ou em Angola, donas da REN e da Galp, e naquela conferência interrompida seriam presos e condenados a trabalhos forçados nas futuras minas de lítio que vão salvar o mundo. E aos pais destes terroristas, arrestem-lhes as mesadas para que compreendam os deveres de ser jovem.

Maria Afonso, Lisboa

Autorização de pedido de residência

Li com o maior interesse a intervenção no Parlamento da deputada do PCP Alma Rivera sobre a demora no processamento das autorizações de pedidos de residência, deixando, como disse, "centenas de milhares de estrangeiros" com as suas vidas "suspensas", situação que, conforme também sublinhou, "envergonha o país". Acusou o Governo de não querer resolver o problema e, de facto, desde que o Governo decidiu extinguir o SEF, tem sido um verdadeiro calvário para os imigrantes que escolheram o nosso país para viver obter uma resposta daquele organismo. Revelou a deputada que, só no que se refere a pedidos de residência com manifestação de interesse, existem cerca de 300 mil processos pendentes. Conheço bem esta situação porque tive de lidar com a impossibilidade de uma imigrante que trabalha para a minha família em conseguir obter a autorização de residência. São anos de espera, que o mesmo é dizer de incerteza. Sendo um assunto tão grave que expõe uma falha inaceitável do funcionamento dos serviços do Estado, em claro prejuízo de cidadãos que procuram integrar-se na vida portuguesa, impressionou-me que a intervenção de Alma Rivera tenha merecido reduzido interesse da comunicação social.

Fernando Lima, Lisboa