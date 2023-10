Polónia vota com a democracia em jogo após campanha de dureza “sem precedentes”

Um homem está no cimo do monumento ao desastre aéreo de Smolensk, na Praça Pilsudskiego, em Varsóvia. A polícia fecha a zona em volta muito rapidamente, e há um vai e vem de carros com sirenes. Um veículo blindado antiterrorismo chega ao local, e o homem, que teria ameaçado que se fazia explodir, acaba por descer e desistir. Como é que ali chegou, o que queria, se a mochila tinha realmente explosivos, e, sobretudo, se tinha alguma coisa a ver com as eleições, eram tudo perguntas sem resposta.

