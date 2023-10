Na calma do meu algures, Candoso

“Candoso é pacata”, conta-nos a leitora Letícia Aust Leal. Talvez até “demasiado pacata” para a maioria, diz. Mas, “o silêncio que paira no ar dá lugar às ideias fluírem com maior facilidade”.

Diz-se por aí que o Norte de Portugal é frio, mas, para mim, nunca houve sítio mais caloroso. Candoso é especialmente acolhedor. Trata-se de uma pequena aldeia em Trás-os-Montes, escondida dos olhares do mundo no meio das fragas de Bragança. O que chega a ser de certa forma irónico, uma vez que se encontra próxima de Vila Flor, uma vila cognominada pelos próprios habitantes como “capital do mundo”.

Candoso é pacata. A maioria talvez diga ser demasiado pacata, e que a constante falta de assunto na terra a torna aborrecida. Muitos, decerto, queixar-se-iam de raramente ouvirem carros a passar e, em geral, de uma inércia saturante. Eu penso exactamente o contrário. Não posso falar no lugar de habitantes que já estão demasiado familiarizados com a aldeia, mas, como pessoa que lá vai quase todos os anos, creio que o silêncio é do melhor que lá há.

Foto Candoso DR/Letícia Aust Leal

De novo, posso estar a ser influenciada por morar na cidade. Cresci a adormecer ao som de algum movimento; portanto, em Candoso é o silêncio que me acorda. Desperta-me todas as manhãs, com toda a calma e, ao mesmo tempo, com algum fulgor. O silêncio que paira no ar dá lugar às ideias fluírem com maior facilidade. E, por essa razão, Candoso é diferente de cada vez que lá vou.

A minha atenção é redobrada e, consequentemente, também a minha curiosidade o é. Umas vezes é a caruma dos pinheiros que mudou a sua orientação, espigando-se na direcção do vento. Outras, é o ninho de andorinhas que se instalou debaixo das telhas da minha casa de férias. Ou a amendoeira que já deu frutos. Tudo coisas simples para que, geralmente, não reservamos tempo.

Acredito que a grande diferença entre esta aldeia e o meu ambiente em Lisboa é a velocidade com que o tempo passa. Nas alturas em que lá estou, bebo todos os detalhes do dia devagar, a sorver as bordas da natureza e terminando com um trago bem rematado. Na cidade, engulo tudo demasiado depressa, por mais involuntária que seja a atitude. Isto é, quando não há alguém a tentar forçar-me a beber tudo de uma vez. É uma correria louca e, se tentarmos perguntar a alguém qual é a direcção da meta, certamente poucos serão capazes de responder.

Em Candoso, tudo é mais real. A paleta de cores é muito variada. As manhãs cheiram a flores selvagens, a cipreste orvalhado e terra húmida. As temperaturas alternam sempre entre extremos, mas acredito que, lá, o tempo tem a desculpa plausível de querer tirar o máximo proveito de cada estação. Eu própria o faço. Para além disso, este clima combina com as pessoas de lá. Intensas, raramente analisam o meio termo.

Foto Candoso fica no concelho de Vila For, distrito de Bragança DR/Letícia Aust Leal

Por vezes, é tal a vivacidade do local que me obriga a ver as coisas de forma diferente. Tamanho é o peso que Candoso tem sobre mim que me força a fechar os olhos e a ver com o coração. E, quando é hora de partir, sei que os dias seguintes me tentarão matar de saudade. Diz-se por aí que o que não mata engorda. Neste caso, o que não mata dá-me algo novo sobre que escrever.

Texto e fotos de Letícia Aust Leal