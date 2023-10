Grávidas e bebés são mais vulneráveis aos riscos de calor extremo

Como profissional de saúde no Sudão do Sul, Night Stella Elias vê, de ano para ano, como o aumento das temperaturas está a aumentar os perigos enfrentados pelas mulheres grávidas e pelos seus bebés. O conflito armado, a seca, a pobreza generalizada e a escassez de serviços de saúde rural já fazem com que o mais novo país do mundo tenha uma das mais altas taxas de mortalidade materna. As ondas de calor ligadas às alterações climáticas estão a aumentar os riscos.

"As mães grávidas que vivem em zonas rurais profundas têm um acesso limitado aos serviços médicos. É muito difícil salvar-lhes a vida quando sofrem um golpe de calor provocado pelas alterações climáticas", disse Elias à Thomson Reuters Foundation, por telefone, a partir do estado de Jonglei, no leste do país.

Durante as vagas de calor, as mulheres grávidas correm maior risco de aborto, de nado-morto ou de ter um bebé com baixo peso, disse Elias, coordenador de nutrição da agência de ajuda africana ForAfrika.

Por cada 1 grau Celsius de aumento de temperatura, o número de nados-mortos e partos prematuros aumenta cerca de 5%, de acordo com uma análise de 70 estudos realizados desde meados da década de 1990 e publicados no British Medical Journal em 2020.

Este facto é particularmente preocupante em África, que está a aquecer mais rapidamente do que o resto do planeta e a enfrentar catástrofes climáticas mais graves, como as secas, segundo um relatório conjunto da ONU e da União Africana, publicado em Setembro.

Os decisores políticos estão a começar a abordar a questão à medida que aumenta gradualmente a sensibilização para a ameaça que as alterações climáticas representam para a saúde humana, afirmaram os investigadores do clima.

Pela primeira vez, a cimeira anual das Nações Unidas sobre o clima - COP28, que começa no final de Novembro no Dubai - terá um dia dedicado à saúde.

No ano passado, um relatório emblemático do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) das Nações Unidas mencionou a saúde materna, marcando um ponto de viragem crucial, afirmou Kristie L. Ebi, professora da Universidade de Washington.

"As alterações climáticas começaram por ser uma questão ambiental. Tem sido um processo lento fazer com que as pessoas compreendam que as alterações climáticas também estão a afectar a saúde e o bem-estar", disse Ebi, que foi co-autora de uma secção sobre saúde humana no relatório do IPCC. "Há muito mais a fazer... mas está agora a chegar à atenção dos decisores políticos", acrescentou.

Mortes evitáveis

Para Angela Baschieri, da agência das Nações Unidas para a saúde sexual e reprodutiva, UNFPA, as políticas concretas para resolver o problema devem ser implementadas mais rapidamente, a fim de salvar vidas.

Foto As alterações climáticas estão associadas a desafios na saúde reprodutiva SOPA Images/GettyImages

Um relatório do FNUAP publicado na terça-feira mostrou que apenas 23 dos 119 signatários do Acordo de Paris de 2015 sobre as alterações climáticas mencionaram a saúde materna e neonatal no seu mais recente plano climático nacional, conhecido oficialmente como Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC). Embora existam 196 signatários de Paris, apenas 119 apresentaram um NDC desde 2020.

O Sudão do Sul e outros países mais pobres, incluindo o Camboja e o Sri Lanka, na Ásia, e a Costa do Marfim, em África, estão entre os que fizeram referência à saúde materna.

"Muito poucos países reconheceram que as alterações climáticas tiveram um impacto e muito poucos afirmaram especificamente que o sistema de saúde precisava de ser reforçado para oferecer programas para as mulheres", afirmou Baschieri, co-autor do relatório do UNFPA com investigadores da Universidade Queen Mary de Londres.

O progresso na redução das mortes maternas e neonatais estagnou desde 2015, com mais de 4,5 milhões de mães e bebés a morrerem todos os anos, principalmente na África Subsariana e na Ásia Central e Meridional, de acordo com um relatório de Maio da Organização Mundial de Saúde (OMS).

"A morte materna é geralmente evitável. Mas o impacto não é apenas na mãe... a criança terá consequências a longo prazo. E agora o clima está a trazer uma dimensão diferente à equação", afirmou Baschieri.

Vidas em risco

As ondas de calor estão a bater recordes em todo o mundo e a continuação da libertação de emissões que aquecem o planeta fará com que as temperaturas globais atinjam territórios desconhecidos, afirmaram os cientistas.

De acordo com a OMS, o aumento das temperaturas, as condições meteorológicas extremas, a poluição atmosférica e a falta de segurança no abastecimento de água e alimentos não só provocam mortes, como também exacerbam as doenças infecciosas, provocam doenças relacionadas com o calor e prejudicam as mulheres grávidas.

No Sudão do Sul, a escassez de alimentos provocada pela seca relacionada com o clima e por outros choques climáticos pode também conduzir a problemas de saúde como a subnutrição ou a anemia durante a gravidez, afirmou Elias.

Cerca de 7,8 milhões de sul-sudaneses - dois terços da população - enfrentam graves carências alimentares devido a inundações, secas e conflitos, segundo a agência das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Entre eles, 738.000 mulheres grávidas e a amamentar estão subnutridas, segundo a agência da ONU.

Demasiado calor para a gravidez?

Embora a redução da carga de trabalho e o facto de se manterem frescas possam ajudar a reduzir os impactos, muitas mulheres grávidas que trabalham em países pobres e vulneráveis ao clima não têm outra alternativa senão continuar a trabalhar sob um calor abrasador, afirmam instituições de caridade e investigadores.

No Camboja, onde as trabalhadoras representam 85% da mão-de-obra da indústria do vestuário e 75% dos trabalhadores agrícolas, de acordo com o Banco Mundial, os grupos de ajuda dizem que são necessárias melhores condições de trabalho para proteger as mulheres grávidas do calor.

"Estamos a caminhar para períodos cada vez mais quentes", disse Grana Pu Selvi, que supervisiona os programas de nutrição da World Vision International no Camboja. "Quando há um aumento da temperatura... é importante dar prioridade a locais de trabalho mais seguros nas fábricas ou nas explorações agrícolas para as mulheres grávidas", acrescentou.

Manter-se hidratado, dispor de sistemas de alerta precoce que incluam as mulheres grávidas e garantir que as parteiras forneçam orientação pré-natal específica para o calor são formas de mitigar os riscos, disse Sari Kovats da London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Mas "a sensibilização não pode fazer muito" quando muitas mulheres se debatem com desigualdades socioeconómicas gritantes, falta de refrigeração e sistemas de saúde deficientes, disse Kovats, professora associada de clima e saúde pública.

Prevê-se que, até 2030, cerca de 1,2 mil milhões de pessoas pobres das zonas rurais e urbanas de todo o mundo vivam sem soluções de refrigeração, de acordo com a Sustainable Energy for All (SEforALL), uma organização apoiada pelas Nações Unidas que trabalha no domínio do acesso à energia.

Medidas práticas como o investimento em mais centros de saúde para que as mulheres não tenham de andar quilómetros no calor para fazer exames pré-natais, ou plantar mais árvores para dar sombra e arrefecer as clínicas também podem ajudar, disse Kovats. "Para algumas mulheres que estão expostas ao calor e vivem em casas quentes, isso deve-se ao facto de não terem acesso a arrefecimento", afirmou.

"Mudar as orientações não vai ser suficiente. Podemos apresentar-lhes isso, mas em termos da realidade quotidiana destas mulheres, o que é que as pessoas vão fazer?"