Procura de docentes continua a descer, mais de 40 mil alunos estão ainda sem professor

As escolas estão a pedir menos professores, mas a taxa de satisfação das necessidades reportadas também está a diminuir. Passado praticamente um mês desde o início das aulas, o número de alunos sem professores a pelo menos uma disciplina continua acima dos 40 mil.

Na sétima reserva de recrutamento, com resultados divulgados nesta sexta-feira, foram colocados 471 professores, o que corresponde a 59,9% do total de pedidos apresentados (786), segundo dados enviados ao PÚBLICO pelo Ministério da Educação.

Na quase totalidade das reservas de recrutamento, que se iniciaram no princípio de Setembro, a proporção dos horários preenchidos face aos que haviam sido pedidos esteve vários pontos acima dos 60% e o número de professores em falta a ir bem além dos mil.

A maior dificuldade das escolas em ver os seus pedidos satisfeitos nestes concursos nacionais, que se realizam semanalmente, deriva de existirem menos candidatos disponíveis e de o leque de preferências de colocação dos que ainda estão em espera ser também mais estreito.

Os 315 horários que ficaram vagos na reserva de recrutamento desta sexta-feira passam agora para contratação de escola, um concurso em que professores respondem directamente às ofertas publicitadas pelos estabelecimentos de ensino, podendo assim escolher os horários e as zonas de geográfica que lhes são mais favoráveis.

Neste momento, ainda sem contar com os que virão da reserva de recrutamento, estão 458 horários em contratação de escola, que totalizam 6079 horas de aulas, indica o professor de Matemática David Martins, co-autor do blog de Arlindo Ferreira, especialista em estatísticas de educação. Estes dados foram recolhidos com base na consulta à plataforma que agrega as contratações de escola, que não é de acesso público.

Segundo o mesmo docente, o número de horas lectivas ainda por ocupar aponta para que 40.527 alunos estejam ainda, nesta sexta-feira, sem professores a pelo menos uma disciplina. Este cálculo é efectuado “considerando que as turmas têm 20 alunos e que cada disciplina tem três horas por semana”, explicita aquele docente.

À semelhança do que tem acontecido nas semanas anteriores, os professores do 1.º ciclo são o grupo com mais colocações (138) na reserva de recrutamento desta sexta-feira. Seguem-se-lhe os educadores de infância com 52 colocações e os professores de Português do 3.º ciclo com 48.

Cerca de 74% das colocações efectuadas destinam-se a substituir professores que estão de baixa médica. São os chamados horários temporários