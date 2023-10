A última hora da noite é a mais bonita, entre as 5h e as 6h. A última hora da tarde, entre as 18h e as 19, também é bonita. É por isso que puseram um bloco maciço de 12 horas entre as duas últimas horas, para nos dar tempo para nos refazermos, isto é, esquecermo-nos da beleza e ficarmos preparados para a beleza seguinte.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt