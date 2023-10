Dr. Pizarro, a Saúde em Portugal grita-lhe por “socorro”

É com profunda tristeza que vejo a insatisfação dos utentes do SNS atingir níveis sem precedentes. Os números são claros e revelam uma realidade que se tem agravado sob a gestão da sua equipa.

Caro Sr. ministro da Saúde, Manuel Pizarro

Escrevo-lhe hoje como Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa, embaixador da Comissão Europeia para os Direitos do Consumidor e como um cidadão português preocupado com o estado atual da saúde em Portugal. Os números divulgados recentemente pelo Portal da Queixa, sobre o aumento de 34% das reclamações dos utentes dirigidas ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), são alarmantes e refletem uma situação que não pode ser mais ignorada.

É com profunda tristeza que vejo a insatisfação dos utentes do SNS atingir níveis sem precedentes. Os números são claros e indiscutíveis, e revelam uma realidade que, lamentavelmente, se tem agravado sob a gestão da sua equipa.

A saúde é um dos pilares fundamentais de uma sociedade justa e desenvolvida e é dever do Governo garantir que todos os cidadãos tenham acesso a cuidados de saúde primários de qualidade. Infelizmente, ao que parece, estamos a falhar redondamente nesse compromisso. As últimas notícias sobre hospitais com urgências sem médicos ou fechadas provam-no.

É assim evidente e gritante a incapacidade do executivo para resolver os problemas do sistema de saúde público em Portugal. Os utentes enfrentam longas esperas para consultas, cirurgias e exames médicos. Os hospitais estão superlotados, os profissionais de saúde estão sobrecarregados, esgotados e os recursos são escassos. Este não é o sistema de saúde que os portugueses merecem, por isso, contestam. Prova irrefutável são as inúmeras manifestações de insatisfação que nos chegam, diariamente, por parte dos utentes.

Quando assumiu o cargo, os portugueses depositaram confiança em si, senhor ministro Manuel Pizarro. Esperávamos uma mudança positiva, um compromisso sério para resolver os problemas crónicos do SNS. No entanto, o sistema está à beira do colapso.

Neste momento crítico é fundamental que sejam tomadas medidas urgentes para revitalizar o sistema de saúde em Portugal. A sua responsabilidade, senhor ministro, é liderar esse esforço e garantir que o SNS seja capaz de atender às necessidades de todos os portugueses em tempo útil. Isso requer um aumento significativo nos investimentos em infraestrutura médica, formação de profissionais de saúde e otimização dos processos de gestão.

Além disso, é essencial ouvir as preocupações da população e envolver a sociedade civil no processo de tomada de decisões. A transparência e a prestação de contas são fundamentais para a restauração da confiança no SNS.

Faço parte do lote de 1 milhão de portugueses que não sabe o que é ter médico de família, há mais de 10 anos

O estado atual da saúde em Portugal é uma crise que não pode ser ignorada. Os portugueses exigem ações concretas, um SNS que funcione adequadamente e que esteja à altura das suas necessidades. Escrevo com legitimidade, pois faço parte do lote de 1 milhão de portugueses que não sabe o que é ter médico de família, há mais de 10 anos consecutivos.

É a saúde (a vida) dos portugueses que está em causa, e é hora de agir com determinação e coragem.

Atenciosamente,