O fado de Sara Correia é do povo, é de Chelas. "A Sibila". E a arte de Mário Cesariny

Já não lhe dizem que "tem muito de trabalhar porque tem muito bairro no pêlo". E se disserem é possível que Sara Correia responda algo como: "Tenho, sim, com muito orgulho". Sara é o bairro (o de Chelas, Lisboa), parte indissociável da sua identidade – como pessoa e fadista. O primeiro single do terceiro álbum, Liberdade, está aí para o gritar: "Eu venho do bairro, da janela conto as estrelas / Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Chelas".

Na reportagem que dá a capa desta edição (com vídeo de Joana Gonçalves na sua versão online), Gonçalo Frota e Daniel Rocha visitaram Chelas com Sara Correia: da casa dos avós à casa de fados onde deu os primeiros passos no canto e, claro, as ruas onde os vizinhos a conhecem – e onde actuou, na quarta-feira. Os moradores entusiasmam-se com a ascensão dela nos palcos nacionais e internacionais.

"Sou bairrista, venho do povo e o bairro deu-me todas as características que tenho na minha voz. Sinto isso desde sempre, desde miúda", diz-nos. Liberdade prova-o.

A obra magna de Agustina Bessa-Luís foi pela primeira vez adaptada ao cinema. A Sibila é a estreia de Eduardo Brito na longa-metragem, a partir de um livro que ainda ninguém ousara transformar em cinema. Isabel Lucas conversou com ele.

O centenário de Mário Cesariny celebra-se no MAAT com uma exposição surpreendente, que transforma o museu num "castelo surrealista". Nele, como nos mostram Luísa Soares de Oliveira e as fotografias de Matilde Fieschi, mora a antiarte do pintor-poeta e as suas paixões.

Na Espanha dos anos 1930, um professor catalão, Antoni Benaiges, dava aulas que rompiam com os modelos tradicionais. As crianças daquela escola primária nunca tinham visto o mar. Benaiges pô-las a produzir um caderno sobre o mar – ou sobre como o imaginavam. Escreveram, em verso, sobre as suas (possíveis) características, desenharam-no. O nome dado ao caderno foi El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca.

Benaiges prometeu às crianças que, nas férias do Verão de 1936, as levaria à Catalunha, onde lhes daria a conhecer o mar. Mas foi assassinado antes que conseguisse cumprir com a sua palavra. Foi um dos muitos professores progressistas vítimas do franquismo. Uma peça de teatro com o nome daquele caderno sobe ao palco do Teatro Carlos Alberto, no Porto, sábado e domingo, no Festival Internacional de Marionetas do Porto.

E há mais no Ípsilon desta sexta-feira: vozes de mudança e redenção numa prisão do Mississípi; o encanto duradouro dos Steely Dan; entrevistas com o escritor António Vieira ("A História não serviu para nada", diz ele) e o antropólogo Dimitris Xygalatas (sobre o poder dos rituais). E ainda os novos filmes, discos e livros de Catherine Breillat, Pedro Almodóvar, The National e Douglas Stuart, entre outros.

