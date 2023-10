Selecção no Euro 2024, sem calculadora

Portugal não está habituado a este tipo de apuramento para grandes competições internacionais. Mas a verdade é que a selecção nacional está a uma vitória de garantir o apuramento para a fase final do Europeu de futebol que, no próximo ano, se disputará na Alemanha.

Esse triunfo pode ser alcançado já nesta sexta-feira, bastando para tal derrotar a Eslováquia. Mas até isso pode não ser necessário. Na verdade, a selecção portuguesa precisa apenas de alcançar o mesmo resultado que o Luxemburgo fizer na partida que irá disputar na Islândia.

Mesmo que tudo isto corra mal, à equipa orientada por Roberto Martínez ainda lhe sobram mais um par de oportunidades de assegurar o seu lugar no Euro 2024. E a primeira das quais será logo na segunda-feira, quando defrontar a Bósnia-Herzegovina.

Numa semana em que o desporto a nível global como que respira fundo e prepara um regresso em força, destaque para o râguebi. Já sem Portugal no Mundial, realizam-se neste fim-de-semana os jogos dos quartos-de-final da prova. No sábado haverá um País de Gales-Argentina e um Irlanda-Nova Zelândia, enquanto no domingo jogam-se um Inglaterra-Fiji e um França-África do Sul.

Nos desportos motorizados, o destaque vai para a Indonésia, onde se disputa o 15.º Grande Prémio da temporada. Uma corria que traz boas recordações a Miguel Oliveira, que venceu a corrida do ano passado.

O que pode ter-lhe escapado no PÚBLICO

