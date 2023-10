Casa Branca corta acesso do Irão a fundos desbloqueados em Setembro

Vice-secretário do Tesouro disse que a conta iraniana, com seis mil milhões de dólares congelados desde 2018, ainda não foi acedida e só poderia ser usada para a compra de bens essenciais.

A Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos cortou o acesso do Irão a uma conta iraniana com seis mil milhões de dólares (5,6 mil milhões de euros) que tinha sido desbloqueada em Setembro após a libertação de cinco prisioneiros norte-americanos. Os fundos, resultantes da venda de petróleo iraniano, foram congelados em 2018 pela Administração Trump, na sequência da saída dos EUA do acordo internacional sobre o programa nuclear do Irão.

A reabertura da conta — criada pelo Governo iraniano num banco da Coreia do Sul e transferida em Setembro para a gestão das autoridades do Qatar — teve como objectivo, segundo a Casa Branca, permitir a compra de bens essenciais por entidades privadas no Irão, principalmente alimentos, medicamentos e produtos agrícolas.

Mediante o acordo, o Estado iraniano estaria impossibilitado de aceder aos fundos em causa e a Casa Branca garante que tem total controlo sobre os pedidos de acesso por entidades privadas.

Esse acordo entre os EUA e o Irão sofreu um forte revés nos últimos dias, após os ataques do movimento islamista Hamas contra Israel, que fizeram pelo menos 900 mortos entre a população civil.

Ainda que a Administração Biden não tenha afirmado que o Irão financiou os ataques do Hamas, vários altos responsáveis norte-americanos sublinharam a forte ligação entre o Governo iraniano e o movimento islamista palestiniano ao longo dos anos — uma proximidade que levou o Partido Republicano, e alguns senadores do Partido Democrata, a exigirem um novo congelamento da conta bancária reaberta em Setembro.

Na noite de quinta-feira, o vice-secretário do Tesouro dos EUA, Wally Adeyemo, reuniu-se com congressistas do Partido Democrata na Câmara dos Representantes e disse-lhes que o Irão vai deixar de ter acesso aos fundos, pelo menos por agora — sem afirmar, segundo os relatos do Washington Post e do canal ABC, que a conta gerida pelo Qatar foi efectivamente congelada.

Pressão do Partido Democrata

Também na quinta-feira, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, garantiu, numa conferência de imprensa, que "nenhum cêntimo do dinheiro que está no Qatar foi gasto", em resposta às acusações do Partido Republicano — e em particular do ex-Presidente dos EUA Donald Trump — de que os ataques do Hamas contra Israel foram financiados pelo Irão com verbas da conta em causa, ou que ficaram disponíveis após o descongelamento decidido em Setembro.

"Os ataques do Hamas são uma desgraça e Israel tem todo o direito de se defender com uma força esmagadora", disse Trump num comunicado emitido no sábado. "Infelizmente, o dinheiro dos contribuintes americanos ajudou a financiar estes ataques, e há vários relatos de que os fundos vieram da Administração Biden", acrescentou o ex-Presidente dos EUA e candidato à eleição presidencial de 2024.

A afirmação de Trump, segundo a qual os fundos em causa resultam de impostos pagos pelos cidadãos norte-americanos, é falsa: os seis mil milhões de dólares são do Irão (como frisou, na quinta-feira, a missão iraniana junto das Nações Unidas, num protesto contra o novo corte no acesso) e foram congelados a pedido dos EUA em 2018. Além disso, a Administração Biden afirma que a conta ainda não foi movimentada, pelo que nenhum desse dinheiro terá sido usado para um eventual financiamento — ainda não provado — dos ataques do Hamas.

Ainda assim, a reacção nos EUA aos relatos do massacre de centenas de civis, incluindo mulheres e crianças, nos ataques de sábado em Israel, pressionou a Casa Branca a dar ouvidos a um grupo de senadores do Partido Democrata que pede o congelamento da conta reaberta em Setembro.

"Os Estados Unidos devem congelar os seis mil milhões de dólares em fundos iranianos até que eu tenha garantias de que o Irão não desempenhou um papel nestes ataques terroristas bárbaros contra o povo israelita", disse a senadora Tammy Baldwin, do Partido Democrata, na terça-feira.

O senador Chris Murphy, também do Partido Democrata, foi mais longe e declarou que "o mundo mudou" após os ataques do Hamas, numa referência à política de alianças dos EUA, que vinham ensaiando uma reaproximação ao Irão por forma a reatar o acordo sobre o programa nuclear.

"O mundo mudou porque o Irão construiu uma organização terrorista bárbara em Gaza, que acabou de violar e assassinar centenas de israelitas", disse o senador, citado pelo New York Times, sublinhando não estar interessado na opinião de quem na Casa Branca defende um desanuviamento das relações com o Irão.

"Eles têm de perceber que toda a região está hoje diferente", afirmou Murphy.

Na próxima semana, o líder da minoria no Senado, o republicano Mitch McConnell, deverá submeter uma proposta com vista ao congelamento efectivo da conta iraniana no Qatar.