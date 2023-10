Moradores do Cais do Cavaco querem travar novo porto para navios turísticos no Douro

Perante a hipótese de verem ser construído um novo cais para navios-hotel sobre o rio Douro mesmo em frente ao seu prédio, em Vila Nova de Gaia, os moradores organizaram-se e avançaram para a justiça.

Na quarta-feira, o condomínio do edifício Destilaria Residence, situado junto ao antigo Cais do Cavaco, deu entrada com uma acção de impugnação junto do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto para impedir que o processo avance, avançam, num comunicado enviado às redacções.

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) quer construir um novo terminal para embarcações turísticas no rio Douro, tendo escolhido o Cais do Cavaco para o fazer. O projecto que conta com o desenho do arquitecto Siza Vieira e que prevê a construção de um edifício com dois pisos e 14 metros de altura acima da linha de água esteve em processo de consulta pública no portal Participa até Junho deste ano, tendo obtido da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) um parecer favorável condicionado, já em Julho.

Vários moradores já tinham demonstrado a sua oposição ao projecto durante o processo de consulta pública, mas sem sucesso. Esta semana, o condomínio que representa 80 moradores deu entrada com uma acção em tribunal que pretende travar a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida pela APA.

Entre os fundamentos legais da acção estão a “restrição inadmissível ao direito ao ambiente dos condóminos”, a “falta de avaliação dos impactes ambientais” ou a “falta de assinatura do acto”, menciona um porta-voz do condomínio questionado pelo PÚBLICO. Os moradores pedem ainda a nulidade da DIA por “falta de fundamentação” deste documento, por “desvio de poder pela prática de acto para fins de interesse privado”, entre outros argumentos. De acordo com a mesma fonte, estes “vícios” põem “em causa a validade do acto e impõem que o mesmo seja declarado nulo”.

Um projecto criticado

“O fundamento desta acção reside na urgência em travar a operação de privatização do rio Douro, que está a decorrer com a complacência das autoridades”, refere um dos moradores do edifício, Paulo Leal, citado no comunicado. “Não podemos ficar parados quando há decisões que, em vez de protegerem os valores ambientais únicos do nosso país, ignoram impactos ambientais negativos irreversíveis e privilegiam critérios económicos em detrimento de critérios ambientais”, acrescenta.

Os moradores notam que, no parecer de Julho, a APA reconhece “significativos impactos ambientais negativos do projecto, mas estes acabam secundarizados face à perspectiva de ganhos económicos para o sector do turismo”.

O projecto já tinha sido criticado por associações ambientalistas, mas também por académicos como o geógrafo José Alberto Rio Fernandes ou pelo arquitecto e investigador João Pedro Tenreiro. Em Julho, depois de ter sido conhecido o parecer da APA, o presidente da Câmara Municipal de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, disse que a autarquia ia sinalizar outros espaços para não sobrecarregar o local actualmente projectado. Defendeu, no entanto, que este equipamento é importante para Gaia, embora reconhecendo que o edifício terá um “impacto significativo”. E acrescentou: “Acho também que ninguém pode esperar que uma obra pública daquela importância para a cidade e para o concelho seja discutida na base de 'eu estou a perder as minhas vistas para o rio'".

Por sua vez, os moradores consideram que o projecto vai “desfigurar por completo a margem do seu rio e a frente ribeirinha” da cidade e falam num aumento do turismo fluvial para “números insustentáveis”. “Com esta acção, os moradores esperam poder dar início a um debate social honesto e alargado sobre o turismo de massas e de cruzeiros no Douro, que envolva todos os agentes interessados”, referem.