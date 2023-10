Em família: visitas do Folio ao Farol da Barra, com Bodies à espreita

CC ALFÂNDEGA DO PORTO

EXPOSIÇÃO

Bodies - Corpos Humanos Reais

7 de Outubro a 31 de Dezembro

Com oito corpos reais, mais de uma centena de órgãos e suportes audiovisuais, a mostra internacional vem com o carimbo de “número um do mundo” no que toca a desvendar os segredos da anatomia humana.

Alimentada por uma forte componente científica e didáctica, dá a conhecer detalhadamente os vários sistemas do corpo humano (nervoso, muscular, esquelético, digestivo, reprodutivo e circulatório) através de órgãos “cuidadosamente preservados por plastinação (um processo tecnológico de preservação de materiais biológicos)”, refere a nota de imprensa.

Para ver no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, de terça a domingo, das 10h às 19h. A entrada custa 10€ (8€ para crianças dos cinco aos 12 anos e seniores; gratuita até aos quatro anos).

LITERATURA

Folio - Festival Internacional Literário de Óbidos

12 a 22 de Outubro

Oficinas para construir uma “máquina de sonho”, micromundos e muppets de cartão, ateliês sobre a biodiversidade da Lagoa de Óbidos e do Paul de Tornada, poesia itinerante, leituras, conversas, exposições, performances, concertos, ilustração, encontros, lançamentos…

Está tudo a postos para abrir o livro do Folio que, nesta oitava edição, conta com mais de 600 autores e uma panóplia de actividades, na maioria gratuitas e para todas as idades, ligadas ao Risco, o tema condutor deste ano. O cartaz detalhado pode ser consultado em foliofestival.com.

FESTIVAL

Festival da Criança

14 de Outubro

No Porto, o Instituto Pernambuco acolhe um festival “onde a imaginação floresce, a paixão pelos livros e música ganham vida e a união de dois países é celebrada”, descreve a nota de apresentação.

Com as bandeiras de Portugal e do Brasil no ar, o evento resulta da parceria entre a percussionista brasileira Lulu Araújo e a escritora luso-brasileira Clara Haddad. Celebra a infância, o “poder das histórias” e, de caminho, os 25 anos de carreira da “artista da palavra” Haddad.

No alinhamento (detalhado aqui) estão contos, mercado literário, conversas com autores e ilustradores, clown, música, fantoches e oficinas. Sábado, das 10h30 às 19h, com entrada livre.

MÚSICA

Bebéthoven

15 de Outubro

A Casa da Música do Porto propõe um Primeiro Concerto inspirado em Beethoven, onde histórias sobre o compositor se harmonizam com a sua música, sempre num tom de leveza e diversão. A direcção artística é de António Miguel Teixeira; a interpretação é assegurada por Flávio Aldo, Joana Pereira, Duarte Cardoso e Joaquim Alves.

Domingo, às 10h, 11h30 e 16h, com bilhetes a 12,50€ (criança + adulto).

Foto A música de Beethoven dá o tom às pautas DR

Tatabitato

14 de Outubro

Ana Bento e Bruno Pinto embalam a magia do cinema com os sons de diversos instrumentos. Numa sessão para crianças dos seis meses aos cinco anos, criam-se paisagens musicais para as imagens animadas da série Crias (2019).

No Teatro Viriato, em Viseu, sábado às 10h30, com bilhetes a 2,50€.

TEATRO

Uma Escuridão Bonita

12 a 22 de Outubro

A Companhia de Teatro de Sintra Chão de Oliva e a Companhia de Teatro Fladu Fla de Cabo Verde estreiam uma peça sobre os laços amorosos e familiares vividos na adolescência.

Baseia-se num texto do autor angolano Ondjaki e aborda temas como a inocência, o espanto ou o direito ao ócio e à brincadeira como pilar para um crescimento saudável. Tudo começa numa noite sem luz, em Luanda, onde “dois adolescentes ensaiam o seu primeiro beijo”, explica a sinopse.

Com encenação de Paula Pedregal, a peça está em cena na Casa de Teatro de Sintra, de quinta a sábado, às 21h30, e domingo, às 16h. Bilhetes a 7,50€.

Foto Uma Escuridão Bonita sobre a adolescência DR

Ninho Musical

15 de Outubro

O Teatro Municipal Amélia Rey Colaço (Algés) transforma-se num Ninho Musical. A missão é levar a criança a dar os primeiros passos no mundo da arte e do espectáculo.

Ao serviço do manifesto estão a guia Fabi, o músico André Moreira e o passarinho Leco. Domingo, às 11h, com bilhetes a 7,50€.

VISITAS

Farol da Barra

9 a 15 de Outubro

O 130.º aniversário do Farol da Barra, ex-líbris do Município de Ílhavo, dá o mote à festa para celebrar este que é o farol mais alto do país.

A par da exposição de equipamentos no Museu Marítimo (patente até 29 de Outubro), o público pode dar corda aos sapatos e visitar o farol que, nas contas da sua identidade, anota 60 metros de altura e 290 degraus.

As portas estão abertas das 14h às 17h; as visitas são gratuitas, sujeitas a inscrição no local.

Foto Farol da Barra CM ILHAVO

Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima

25 de Maio a 31 de Outubro

A 18.ª edição do festival limiano é dedicada aos Jardins Saudáveis. Instalado numa antiga quinta minhota, o evento aponta o foco à arte de bem jardinar, com a criatividade como motor e a sustentabilidade em mente.

O convite é para percorrer os cantos e recantos dos 11 projectos efémeros que foram seleccionados por um painel de especialistas em arquitectura paisagista, jardinagem, espaços verdes, botânica, design e artes plásticas.

Os jardins vêm de países como Polónia, Áustria, Alemanha, Espanha, Brasil, Macau (China), Argentina, França, República Checa, Suécia e Portugal, para se juntarem ao Jardim da Reflexão (Brasil/Espanha), a proposta mais votada pelo público na edição passada.

Para desfrutar de segunda a sexta, das 8h30 às 18h (excepto manhã de segunda, encerrado para manutenção); sábado, domingo e feriados, das 10h às 13h e das 14h às 18h. O bilhete custa 1€ (grátis para crianças até aos 12 anos).

OFICINA

Com que Direitos?

14 de Outubro a 10 de Novembro

Parte de um ciclo dedicado aos Direitos das Crianças, esta oficina orientada por Joana Simões Piedade e Emma Andreetti convida os mais novos a “participar, expressar opiniões e usar a voz”.

Na base da exploração está a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e a sua interpretação numa espécie de jogo que faz a ligação entre o que está no papel e o que se vive no quotidiano.

No Lu.Ca - Teatro Luís de Camões, em Lisboa, ao sábado e domingo, pelas 10h30 (dias 14, 15, 21 e 22 de Outubro; sessões para escolas noutros horários). A participação custa 5€ e vem com um lembrete: levar roupa confortável e estar preparado para estar descalço.