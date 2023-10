Como Medina montou o Orçamento para a aterragem suave

Foi com imensa alegria, alguma euforia e um certo alívio que, num Conselho de Ministros antes do Verão, os ministros receberam a notícia de que o ministro das Finanças abdicava do poder de guardar o “cofre”. Acabavam as famosas “cativações” das Finanças. A partir de agora, as autorizações para os gastos com a administração pública ficavam na dependência de cada um dos presentes, responsáveis da tutela. Naquele momento, o entusiasmo foi geral. “Isto é tão bom que não dá para acreditar...”, desabafou um dos ministros presentes.

