Inflação em Espanha acelera pelo terceiro mês consecutivo

A inflação em Espanha voltou a acelerar em Espanha em Setembro deste ano, atingindo uma taxa de variação de 3,5% em relação ao mesmo mês do ano passado e registando-se, assim, o terceiro mês consecutivo de subida da inflação. O valor definitivo da taxa de inflação em Setembro foi divulgado, nesta sexta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol, que confirma a iniciativa inicial, publicada recentemente, de que a evolução dos preços teria registado novo agravamento no mês passado.

De acordo com os dados divulgados esta manhã pelo instituto espanhol, o índice de preços no consumidor (IPC) registou, em Setembro, uma taxa de variação de 3,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, um valor que fica 0,9 pontos percentuais acima da taxa de variação homóloga que tinha sido verificada em Agosto, mês em que a inflação em Espanha se fixou em 2,6%.

Espanha volta, assim, a registar uma aceleração do aumento dos preços, pelo terceiro mês consecutivo, depois de um largo período de gradual descida da taxa de inflação que se verificou entre meados do ano passado e a primeira metade deste ano. O pico do aumento de preços em Espanha foi atingido em Julho de 2022, quando a taxa de inflação homóloga foi de 10,8%.

Esse movimento de abrandamento da subida dos preços aconteceu num período em que a descida do custo da energia e dos alimentos contribuiu de forma significativa para travar a inflação. Agora, contudo, estas são, precisamente, duas das componentes que mais contribuem para que os preços voltem a acelerar em Espanha (no caso dos custos energéticos, a aceleração é apenas em termos mensais, já que a variação anual está a cair na maioria dos subprodutos desta componente).

Em Setembro, a taxa de inflação anual dos alimentos e bebidas não alcoólicas ascendeu a 10,5% (a mais acentuada dos principais grupos de bens e serviços), um movimento que, de acordo com o INE, fica a dever-se, sobretudo, aos preços dos legumes e hortaliças e dos azeites e gorduras.

Já no que diz respeito aos custos da energia, os preços dos combustíveis destacam-se, com um aumento de 7,1% em Setembro, em relação ao mês anterior.

Sem contabilizar estas duas componentes, por outro lado, a inflação continua a dar sinais de desaceleração, ainda que se mantenha em níveis elevados. Em Setembro, a taxa de variação da inflação subjacente (que exclui produtos mais voláteis, como os combustíveis e os alimentos) cai pelo segundo mês consecutivo em relação ao ano passado e fixa-se, agora, em 5,8%, abaixo da taxa de 6,1% que tinha sido registada em Agosto.

Apesar do aumento agora registado, Espanha mantém-se como um dos países da União Europeia com a taxa mais baixa de inflação. Em Agosto (último período para o qual o Eurostat já disponibiliza dados para todos os países), só a Dinamarca apresentava uma taxa de inflação homóloga mais baixa do que Espanha, enquanto a Bélgica registava uma taxa idêntica.