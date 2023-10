Pinto da Costa sai satisfeito de reunião com Conselho de Arbitragem

A reunião de urgência pedida pelo FC Porto ao Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na semana passada foi positiva, disse esta sexta-feira o presidente do clube, Pinto da Costa.

Depois da derrota na Luz, à sétima jornada, marcada pela expulsão de Fábio Cardoso, os "dragões" solicitaram uma "audiência" justificada pelo "conjunto de erros graves e reiterados que adulteraram a classificação do campeonato".

"Não digo que foi uma conversa secreta, visto que foi pública. Mas acho que foi positiva. Apresentámos as nossas ideias e queixas e tivemos uma boa receptividade. Tenho a certeza de que as pessoas do Conselho de Arbitragem estão interessadas em que a arbitragem melhore. Reconhecem que não está bem e são de uma seriedade intocável", avaliou Pinto da Costa, à margem da sessão de apresentação do relatório e contas da SAD dos "azuis e brancos" em 2022/23, no Dragão Arena.

O dirigente aproveitou a ocasião para lamentar a punição de um jogo de interdição do Estádio do Dragão determinada pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF.

"Sempre conheci o futebol português desta forma, com lutas, questões e desigualdades chocantes no tratamento dos clubes consoante a zona de onde são. Dou um exemplo actualíssimo: na final da Taça da Liga da época anterior, o Sporting teve um grupo de indivíduos a mandar foguetes e tochas para cima das pessoas e foi castigado com uma multa. Houve feridos e intencionalidade, mas só foi punido com uma multa", observou.

"Já nós, porque um indivíduo mandou um foguete ou qualquer coisa, levámos com esse jogo de interdição. A injustiça e desigualdade de tratamento é que me preocupa", frisou.

O CD da FPF tinha justificado a sanção de interdição, acrescida de uma multa de 5.610 euros, com a "inobservância qualificada de outros deveres", adicionando 3.060 euros por "agressões graves a espectadores e outros intervenientes", deliberações que o FC Porto irá contestar com recurso e providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

Pinto da Costa foi ainda questionado quanto a uma eventual candidatura de André Villas-Boas às eleições para a presidência do clube, previstas para 2024, mostrando-se despreocupado com essa hipótese de enfrentar o antigo treinador portista nas urnas.

"Cada um é livre de o fazer. Importa-me é que o FC Porto ande para a frente. E dá-me tranquilidade ter lido a notícia de que um organismo internacional da FIFA nos coloca no quarto lugar entre os melhores clubes do mundo. Interessa-me saber que temos em fase de realização os projectos que ambicionávamos há muito", comentou, descartando pressão interna face às movimentações de possíveis candidatos nas próximas eleições.