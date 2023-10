Bélgica e França qualificadas para o Euro 2024

A Bélgica e a França garantiram nesta sexta-feira, juntamente com Portugal, os primeiros lugares na fase final do Campeonato da Europa de 2024, juntando-se à anfitriã Alemanha, qualificada nessa qualidade.

No Grupo F, os belgas venceram na Áustria por 3-2, graças a um "bis" de Dodi Kukebakio, aos 12 e 55 minutos, e a um golo de Romelu Lukaku, aos 58', contra um de Konrad Lainer, aos 72', e outro de Marcel Sabitzer, aos 84', de grande penalidade.

Por seu lado, no Grupo B, os franceses ganharam nos Países Baixos por 2-1, com dois golos de Kylian Mbappé, aos sete e 53 minutos, aos quais os locais só conseguiram contrapor com um golo de Quilindschy Hartman, aos 83'.

A Bélgica, finalista em 1980, vai cumprir a sétima participação em Europeus, e terceira consecutiva, enquanto a França, campeã em 1984 e 2000, somará a 11.ª presença, e nona seguida.