Xarope para a tosse indonésio era quase composto por toxina pura, revelam documentos do tribunal

Lotes de um composto que a farmacêutica indonésia AFI Farma utilizou no seu medicamento para a tosse continham 96% a 99% de uma substância tóxica, o etilenoglicol.

Uma empresa farmacêutica indonésia, cujo xarope para a tosse está entre os produtos ligados à morte de mais de 200 crianças no ano passado, utilizou ingredientes com concentrações de toxinas de até 99% em 70 lotes de medicamentos, segundo revelaram os procuradores num processo judicial.

As acusações contra a empresa farmacêutica AFI Farma foram feitas num tribunal de Kediri, na província de Java Oriental, na Indonésia, onde a empresa está sediada, sendo a agência Reuters a primeira a ter tido acesso à acusação que aponta para a utilização de ingredientes altamente tóxicos.

O processo criminal surge num momento em que se multiplicam os esforços a nível mundial para reforçar a supervisão das cadeias de abastecimento de medicamentos, após uma vaga de envenenamentos ligados a xaropes para a tosse contaminados que mataram dezenas de crianças em países como a Gâmbia e o Uzbequistão.

Dois lotes de propilenoglicol, um composto que a AFI Farma recebeu entre Outubro de 2021 e Fevereiro de 2022 e utilizou no seu medicamento para a tosse, continham 96% a 99% de uma substância tóxica, o etilenoglicol, segundo revelou uma acusação no processo judicial.

Quando questionado sobre quem tinha efectuado os testes de segurança e como, o procurador Ikhsan Nasrulloh disse à Reuters que tinham sido feitos pela polícia no ano passado.

Fornecedores é que faziam os testes

Um advogado da AFI Farma, Reza Wendra Prayogo, disse à Reuters que nenhuma acusação de envenenamento intencional foi provada contra a empresa, acrescentando que o regulador de medicamentos da Indonésia, a BPOM, não exigia que os fabricantes de medicamentos testassem rigorosamente os ingredientes.

Reza Wendra Prayogo disse ainda que um regulamento da BPOM de 2018 permitiu que os fabricantes de medicamentos confiassem nos testes feitos por fornecedores de matérias-primas, exigindo que apenas executassem "testes de identificação" que não incluem testes de toxicidade. A BPOM não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A AFI Farma é uma das quatro empresas que a polícia indonésia acusou no âmbito de uma investigação sobre o fornecimento de xaropes para a tosse contaminados, estando uma audição em tribunal marcada para 18 de Outubro.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que o limite seguro para a presença das toxinas etilenoglicol e dietilenoglicol nos medicamentos não pode ser superior a 0,10%, com base em normas globais. O Ministério da Saúde da Indonésia também adoptou esse limite nas suas directrizes de 2020 sobre normas de medicamentos.

O etilenoglicol é utilizado no fabrico de anticongelantes e de soluções de degelo para automóveis, entre outras utilizações. Se ingerido, pode causar lesões renais agudas.

Há quem utilize o etilenoglicol e o dietilenoglicol para substituir o propilenoglicol, uma vez que custam menos de metade do preço, disseram vários especialistas em medicamentos à Reuters.

Até nove anos de prisão

A licença da AFI Farma para fabricar medicamentos foi revogada no final do ano passado e os seus produtos retirados do mercado por violação das regras de fabrico.

Quatro funcionários da empresa, entre os quais o director executivo e o responsável pelo controlo de qualidade, foram detidos e acusados de negligência por não terem "conscientemente" testado os ingredientes, apesar de terem os meios e a responsabilidade de o fazer, segundo a acusação.

Em vez disso, basearam-se em certificados fornecidos pelo seu fornecedor relativamente à qualidade e segurança das matérias-primas. De acordo com a acusação, o Ministério Público pretende agora condenar os funcionários a penas de prisão até nove anos. A AFI Farma negou a acusação através do seu advogado.

A entidade reguladora do sector farmacêutico da Indonésia afirmou anteriormente que vários intervenientes na cadeia de abastecimento de medicamentos exploraram uma lacuna nas regras de segurança e que os fabricantes de medicamentos não efectuaram controlos suficientes das matérias-primas utilizadas.

As contaminações deram origem a investigações criminais, acções judiciais e a um aumento do controlo regulamentar a nível mundial.