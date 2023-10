Do topo do Pico aos abelharucos: as imagens vencedoras da edição nacional do WLE 2023

O Wiki Loves Earth Portugal é um concurso fotográfico sobre os espaços naturais protegidos do território português, aberto a todo o mundo, em que são premiadas as melhores fotografias em três categorias: Paisagem, Vida Selvagem e Troféu Oceanos.

As 15 melhores imagens (incluindo as nacionais) são submetidas ao Wiki Loves Earth International, concorrendo com as melhores dos restantes 52 países com os seus próprios Wiki Loves Earth nacionais, entre os quais Arménia, Indonésia, Itália, Nepal, República Democrática do Congo e Bolívia.

A menção honrosa Troféu Oceanos, criada em 2022 por sugestão do CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, parceiro do concurso, distingue as fotografias de vida e habitats marinhos.

Em 2023, tal como aconteceu na edição anterior, a Fundação Wikimedia e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, voltam a promover a campanha #Wiki4HumanRights, que se traduz na atribuição do Prémio Especial “Direitos Humanos e Ambiente” à foto que melhor retrate o impacto das acções humanas no ambiente.