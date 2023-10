Leitão Amaro: “O Governo não está a cumprir várias condições” do acordo sobre o novo aeroporto

António Leitão Amaro antecipa, em entrevista ao programa Hora da Verdade do PÚBLICO e da Rádio Renascença, que os portugueses "não devem esperar surpresas" quanto ao sentido de voto do partido em relação a um Orçamento que classifica de "eleitoralista", assente em "impostos máximos, serviços mínimos" e que conduz ao "empobrecimento do país". E apesar de o Governo se ter aproximado do PSD na proposta de descida do IRS, defende que este imposto "tem que descer ainda mais, significativamente mais".

