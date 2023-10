Omissões mediáticas num caso de racismo na infância

Dá-se o caso insólito de serem mais os media brasileiros mainstream a divulgar um caso ocorrido em Lisboa, no Festival MIL, do que os media nacionais.

Fora do papel, dos ecrãs e dos espaços online dos grandes media nacionais, o ato de violência contra duas crianças negras no Festival MIL, no dia 28 de setembro, correu o risco de ficar totalmente invisível no espaço mediático português. Será mais importante uma entrevista a Woody Allen? Será mais relevante a discriminação racial dirigida aos filhos dos atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso na Costa da Caparica, em que a posição privilegiada destes pais os tornou visíveis para os media brasileiros e portugueses, ao ponto de até Lula da Silva e Marcelo Rebelo de Sousa se verem na necessidade de tomar posição pública?