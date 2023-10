O castigo do aumento do IUC

O aumento do IUC para os veículos anteriores a 2007 ou o elevado IUC nos veículos, por exemplo, a gasóleo é um castigo para quem não tenha possibilidades de adquirir um novo veículo menos poluente. Quem tem automóveis anteriores a 2007 ou ainda a gasóleo, na maior parte dos casos, são proprietários que não têm capacidade financeira para mudar de automóvel. O Governo, se quer evitar a poluição, deveria facilitar a aquisição de um veículo eléctrico; se quer aplicar o IUC mais elevado para os veículos a combustão, só o deverá fazer para os automóveis comprados agora (ou recentemente), não para quem os tenha há cinco, dez ou 15 anos. Para já não falar dos camiões e dos autocarros... que não têm alternativa, no segundo caso, viável.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

A sobrevivência de Israel está em causa

Carmo Afonso escreveu um texto, aqui, no PÚBLICO (9 de Outubro), que pelo título, “Israel e Palestina, outra crónica difícil “, logo se viu, de forma subreptícia, ao que vinha. Coitadinhos dos palestinianos, o Hamas não devia ter feito aquilo, e só faltou dizer que Israel é que personifica o Belzebu. A jovem e distinta colonista afirmou logo no início do seu artigo (cito): “Existirão muitos portugueses que sentem mais afinidade e empatia pelo povo de Israel. É uma democracia ocidental e parece – veja-se bem – parece, partilhar os nossos valores, como o reconhecimento dos direitos LGBT ou os direitos das mulheres. E, claro, que nada disto pode ser dito sobre a Palestina.” Pois é, senhora cronista, pois é!, Já no final do seu artigo, Carmo Afonso acha “que é um delírio o próprio Zelensky comparar a situação da Ucrânia à de Israel, visto que o Presidente ucraniano afirmou que “são dois países na mesma situação”. Sem dúvida, tanto Israel como a Ucrânia lutam, actualmente, pela própria sobrevivência. É um problema existencial. Seja o Hamas, com a ajuda dos fundamentalistas do Hezbollah, seja a Federação Russa de Putin, conluiada com mercenários terroristas na Ucrânia, o objectivo é, num lado, arrasarem Israel e noutro a Ucrânia. Naturalmente que as afirmações de Zelensky não são nenhum delírio. Carmo Afonso é que não quer, ou não lhe dá jeito, compreender. Enfim, não se pode agradar a Deus e ao Diabo como diz o velho anexim.

António Cândido Miguéis, Vila Real

O NAL é necessário?

Somos diariamente “bombardeados” com notícias sobre o futuro Novo Aeroporto de Lisboa. Infelizmente, nunca vi um estudo que tenha em consideração as tendências actuais e o futuro da aviação civil. Não será o TGV uma melhor solução do que o avião para distâncias inferiores a 1000km? Ele pode ir de centro a centro das cidades, não exige que se chegue com antecedência, permite o transporte de pesos superiores e polui muito menos. Acresce que o espaço aéreo europeu está saturado ou próximo disso.

Se se proibirem as ligações aéreas para distâncias inferiores a 1000km, quantos voos serão suprimidos no actual aeroporto? Se se mantiverem apenas os outros, será necessário um novo aeroporto? Gostaria de ver estas questões respondidas. É claro que, nesse caso, as verbas destinadas ao NAL devem ser “desviadas” para o investimento em linhas de TGV.

José Miguel Loureiro, Matosinhos

Eanes e o 25 de Novembro

Revejo-me na generalidade da posição assumida por Pacheco Pereira nas páginas deste jornal e no seu comentário televisivo sobre o 25 de Novembro. Na academia portuguesa este continua a ser um tema pouco trabalhado. Sobre ele permanece uma nuvem de secretismo. Seria importante que o general Eanes (a quem se reconhece um papel decisivo nessa data) pudesse – finalmente! – falar abertamente sobre o tema. Enquanto não o fizer, continuaremos a suspeitar que ele não ia propriamente a passar perto de Belém quando o Presidente Costa Gomes lhe pediu para ir ali ao lado resolver um berbicacho...O 25 de Novembro foi ou não preparado? Como? Por quem? Quais os planos? A tese da “resposta a uma tentativa de golpe esquerdista” serviu propósitos políticos na época, e tem persistido. Mas tem consistência? É hora de respeitar a História.

Rui Graça Feijó, Moledo