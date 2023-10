O SNS entre a revolução e a paralisia

Passaram 13 meses desde que o Governo aprovou a criação de uma Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde em Conselho de Ministros, descrita por António Costa como “uma reforma imprescindível”. Treze meses foi o tempo que o Governo demorou a burilar os estatutos desta direcção, presidida pelo médico Fernando Araújo, que começou a funcionar no dia 1 de Dezembro de 2022, de forma evidentemente voluntariosa, mas manifestamente coxa.

A este impasse não foram alheias as dificuldades que o Governo encontrou para erguer a nova entidade e para as quais o Presidente da República chamou a atenção quando promulgou o diploma da direcção executiva: Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de dizer publicamente que só promulgou o texto depois de ter enviado ao Governo "quatro ou cinco pedidos de esclarecimento" e, em "praticamente todos", ter obtido indicações positivas.

Marcelo alertou na altura, por exemplo, para “o problema de como conciliar os agrupamentos de centros de saúde com a desconcentração e descentralização das Administrações Regionais de Saúde" e falou em "duplicação" de papéis.

Houve, aliás, neste processo, um certo paralelismo com as medidas da habitação, anunciadas com grande vigor pelo Governo e a que Marcelo se apressou a juntar-lhe uma grande dose de cepticismo no momento da promulgação. E à semelhança do pacote Mais Habitação, António Costa optou por regulamentar, como o PÚBLICO hoje revela, o estatuto da direcção executiva, não através de decreto regulamentar que tem de ir ao Parlamento para ser aprovado e seguir depois para Belém para promulgação, mas através de uma mera portaria, fórmula legislativa que depende apenas da assinatura do Governo. Mesmo que Marcelo tenha ou venha a ter dúvidas sobre as soluções encontradas, não pode vetar nada porque nada passou pela sua secretária.

Agindo desta forma, a direcção executiva aí está e, agora, já não há desculpas para que os portugueses não vejam os efeitos do que será “a maior revolução no SNS desde a sua fundação”, nas palavras de Fernando Araújo.

Com o Governo a empurrar, durante estes meses, a resolução de todos os problemas para Fernando Araújo, os portugueses esperam, no mínimo, que haja rapidez na solução para o fecho de urgências obstétricas e de pediatria, organização no recurso a horas extraordinárias ou o fim de polémicas na escusa de responsabilidades do pessoal médico.

Durante 13 meses, não houve revolução, mas paralisia. Agora, já não há mais desculpas.