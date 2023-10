Quem tem medo das substâncias químicas "eternas"? E do glifosato?

Durante muito tempo – talvez demasiado –, imaginámos o corpo humano e o ambiente como esferas com pouca intersecção. A pele seria um invólucro hermético, um escudo capaz de proteger os nossos órgãos, músculos e ossos da maior parte das coisas que aconteciam fora de nós. Mas, afinal, o nosso organismo pode muitas vezes comportar-se como uma esponja.

Esta semana, por exemplo, escrevemos sobre compostos químicos que se acumulam no corpo, substâncias que estão associadas a diferentes problemas de saúde. Reparem que tais moléculas são sintéticas, ou seja, não existiriam se a humanidade não as tivesse produzido industrialmente.

A estrutura molecular destas substâncias organizadas em cadeias longas ou curtas consiste em átomos de flúor e carbono unidos com ligações fortíssimas, quase inquebráveis, o que explica a persistência destes compostos nos solos, na água e nos próprios organismos vivos.

É por isso, aliás, que em inglês são referidas como forever chemicals. São para sempre, ou seja, dificilmente degradam. Têm as mais diversas aplicações na indústria, estando presentes em produtos banais como o papel higiénico e as frigideiras antiaderentes. ​Oficialmente, chamamos-lhe substâncias perfluoroalquiladas (PFAS). Estão literalmente por toda a parte, como sugere um estudo publicado esta quarta-feira na revista Environmental Science & Technology.

Os cientistas detectaram a presença diferentes compostos químicos "eternos" em mais de 300 amostras de poeira, água potável, soro sanguíneo e urina de 81 pessoas (e das suas respectivas casas) nos Estados Unidos. Por outras palavras, as PFAS estão dentro de nós. Estão na água que bebemos. E também no pó dos nossos tapetes.

À medida que a compreensão dos mecanismos biológicos progrediu, passámos a perceber que, ao nível molecular, o organismo humano está permanentemente em contacto com o mundo à volta. O ar que respiramos, os alimentos que ingerimos e até as roupas que vestimos podem trazer para os nossos corpos uma quantidade indesejável de partículas ou substâncias.

Há muitas outras substâncias que podemos carregar e ainda pouco conhecimento sobre os seus efeitos na saúde humana. Se, no caso das PFAS, Bruxelas demonstra urgência e o princípio de precaução, o mesmo não se verifica no processo de renovação da licença do glifosato, uma substância usada em muitos herbicidas agrícolas.

Com base em diferentes avaliações científicas e de risco, que indicavam não haver "nenhuma área crítica de preocupação" no que toca à utilização agrícola do glifosato, a Comissão Europeia quer estender por dez anos aprovação do uso agrícola do deste polémico composto químico. Os 27 Estados-membros votam a proposta esta sexta-feira.

Tudo indica que a proposta terá luz verde para avançar, uma vez que só um país deverá opor-se à utilização desta substância química capaz de matar ervas não desejadas. Este desenlace, descrito nos bastidores em Bruxelas como favas contadas, está a provocar desconforto em associações ambientalistas e organizações independentes.

O Observatório Europeu das Corporações, por exemplo, já foi à rede social X (antigo Twitter) invocar a existência de "provas sobre a carcinogenicidade" do glifosato e a lembrar "o apoio popular esmagador à proibição do produto da Bayer". Outras reacções deverão surgir esta sexta-feira, em Portugal e noutros países, traduzindo o receio que uma parte da sociedade sente ao ingerir compostos químicos potencialmente nocivos.

A controvérsia à volta do glifosato continua acesa, em parte, precisamente devido à dificuldade de a ciência dar uma resposta absoluta, de sim ou não, sobre os seus efeitos na saúde humana. É claro que o impacto que tais substâncias podem ter dependerá sempre da exposição e da toxicidade. E que lidar com o risco é algo inevitável na vida. Mas sentir emoções como o medo e a incredulidade, sobretudo quando as avaliações de uns nem sempre batem com as de outros, também é absolutamente legítimo.