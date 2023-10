Espanha adia entrada da Escócia no Euro 2024

Esteve iminente esta quinta-feira a confirmação da Escócia como primeira selecção a juntar-se à anfitriã Alemanha na fase final do Campeonato da Europa de 2024. Mas a Espanha, com um triunfo por 2-0, a vingar a derrota de Março, em Glasgow, adiou a festa dos britânicos no duelo de Sevilha, entre os dois primeiros classificados do Grupo A.

A Escócia tinha ainda outra possibilidade para carimbar o apuramento, mas a Noruega foi implacável e não atirou a toalha ao chão, goleando no Chipre por 0-4, com Sorlth a abrir o marcador (33’), Haaland a bisar (65, 72’) e o benfiquista Aursnes (81’) a fechar as contas.

Depois de bisar na Escócia, Scott McTominay marcou (60’) de livre directo um golo anulado após intervenção do VAR. A Espanha reagiu e Morata (73’) desfez o nulo num mergulho que abriu brechas na defesa escocesa. Assim, aos 86 minutos, Sancet aproveitou um deslize dos visitantes para selar o triunfo, ficando a três pontos da liderança escocesa (com um jogo a menos). A Noruega recebe a Espanha no domingo, em jogo decisivo para os nórdicos.

No Grupo D, a Turquia surpreendeu a Croácia (0-1) e assumiu, isolada (mas com mais um jogo que a selecção de Zlatko Dalic), a liderança. A Letónia, já sem possibilidades de apuramento, venceu pela primeira vez, complicando a tarefa da Arménia, que actuou desde os 52 minutos com mais um jogador, por expulsão do central Marcis Oss. Vantagem que não impediu a confirmação, por Daniel Balodis (68’), do triunfo por 2-0, dos letões, depois de Ikaunieks (39’) ter dado vantagem à selecção da casa.

Em apuros, a Polónia ganhou novo fôlego na luta por um dos lugares de apuramento no Grupo E. O triunfo (0-2) sobre as Ilhas Feroé, em Tórshavn — com golos de Szymanski (4’) e Buksa (65’) —, permitiu um salto para a vice-liderança, beneficiando a antiga selecção de Fernando Santos do resultado do Albânia-República Checa (3-0), apesar de os checos terem um jogo a menos.

Em pior posição fica a Moldávia, que folgou. A Albânia aproveitou para distanciar-se no comando. Por fim, com o adiamento do Israel-Suíça — motivado pela guerra entre o Hamas e Israel — o Grupo I, liderado pelos helvéticos, terá de rever as notas da discussão a três em que a Roménia não conseguiu capitalizar a conjuntura, ao empatar na Bielorrússia.