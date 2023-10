Estranha Forma de Vida, A Sibila e outros filmes para esta semana

Silva (Pedro Pascal) atravessa o deserto a cavalo e chega a Bitter Creek para visitar Jake (Ethan Hawke), o xerife local. Conheceram-se há 25 anos, quando faziam vida como pistoleiros contratados. Nessa noite, os dois festejam o reencontro, conversam sobre o passado e vivem uma noite de paixão. No dia seguinte, é-nos revelado que aquela visita não se deve à simples vontade de reviver velhos tempos.

Estreado mundialmente no Festival de Cinema de Cannes, este western de 30 minutos foi rodado no deserto de Almeria (sul de Espanha) e conta com realização e argumento de Pedro Almodóvar, que deixa uma nota explicativa ao filme: "A estranha forma de vida a que faz referência o título é uma alusão ao célebre fado de Amália [Rodrigues] cuja letra sugere que não há existência mais estranha do que aquela que se vive quando se vira as costas aos próprios desejos".



Tal como no romance homónimo em que se inspirou, o filme segue uma narrativa em flashbacks, feita por Germa, que se encontra na Casa da Vessada (em Amarante), uma herança deixada pela sua tia Joaquina Augusta. Germa vai relatando a história de vida desta mulher, conhecida como a Sibila, “possuidora de todo o puro enigma do ser humano”, desde a sua infância à velhice.

Produzido por Paulo Branco, esta é a adaptação do mais famoso romance de Agustina Bessa-Luís – também conhecida por Vale Abraão, Dentes de Rato ou Fanny Owen – e resulta de um desafio lançado por Mónica Baldaque, filha da escritora.

Com o apoio da RTP, das fundações Calouste Gulbenkian e Manuel António da Mota, da Direcção Regional de Cultura do Norte e do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, assim como das câmaras municipais do Porto, Caminha, Amarante e Marco de Canaveses, marca a estreia em longa-metragem de Eduardo Brito. O elenco integra os actores Maria João Pinho, Joana Ribeiro, Sandra Faleiro, João Pedro Vaz, Simão Cayatte, Gustavo Sumpta, Ana Padrão e Rita Martin.



Realizada por Martin Bourboulon, esta aventura de capa e espada adapta, uma vez mais, o mais célebre romance de Alexandre Dumas (1802-1870), que se inspira em personagens reais e segue factos importantes ocorridos em França no século XVII, durante o reinado de Luís XIII (Louis Garrel).

A história segue o corajoso D'Artagnan (François Civil), um jovem que chega a Paris com o objectivo de fazer parte do grupo de mosqueteiros do rei, um corpo de espadachins de elite treinados para proteger a monarquia.

O acaso faz o seu destino cruzar-se com o dos inseparáveis Porthos, Aramis e Athos (Pio Marmaï, Romain Duris e Vincent Cassel, respectivamente), famosos por toda a França pela sua valentia, irreverência e total lealdade à coroa. Juntos, vão ter de enfrentar o implacável Cardeal Richelieu (Eric Ruf) e a sua misteriosa cúmplice, Milady (Eva Green), que têm um plano para destronar o rei e assumir o poder.



Vitalina Varela, cabo-verdiana, 55 anos, chega a Portugal três dias depois do funeral do marido. Há mais de 25 anos que estava à espera do seu bilhete de avião. É este o ponto de partida para a nona longa-metragem de Pedro Costa, que recebeu o Leopardo de Ouro, prémio máximo do Festival de Locarno de 2019, depois de ter sido um dos filmes que mais impacto teve junto do público e crítica no festival.



Vitalina é real e é actriz – é uma mulher que veio de Cabo Verde para o bairro das Fontainhas, na periferia de Lisboa, e que, enquanto sujeito e personagem, transita de Cavalo Dinheiro (também da autoria de Pedro Costa) para comandar os fantasmas e as sombras que preenchem todo o filme.

Dia 13 de Outubro, às 19h, na Cinemateca Portuguesa. Disponível na Filmin

Há vários anos que Pedro Almodóvar tencionava adaptar A Voz Humana, de 1930, peça de Jean Cocteau à qual já tinha pedido elementos emprestados em filmes como Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos, realizado por si em 1988, e há vários anos também que o realizador espanhol queria fazer um filme em inglês.



Tais vontades foram satisfeitas simultaneamente, em plena pandemia, com esta curta de meia hora centrada numa mulher (Tilda Swinton) também ela à beira de um ataque de nervos, que acabou de ser abandonada pelo amante.



Este filme passou nos cinemas seguido de uma conversa com Almodóvar e Swinton apresentada pelo crítico britânico Mark Kermode. O mesmo acontecerá no próximo domingo, dia 15 de Outubro, na RTP1. A sessão inicia-se às 00h45.

Estará também em exibição nos dias 14 e 15, às 14h15, no Cinema Ideal, e disponível na plataforma Prime Vídeo.