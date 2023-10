Novo Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências já tem lei

Decreto “entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação”, ou seja, a 1 de Novembro. Mas a lei só produz efeitos a partir da entrada em vigor com o Orçamento do Estado para 2024.

O decreto-lei que cria o novo Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD) foi publicado esta quinta-feira em Diário da República. O diploma era aguardado com ansiedade pelos profissionais da área, que temiam que o atraso pudesse limitar a entrada em funcionamento do novo organismo no início do próximo ano.