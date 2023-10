Um Orçamento curto

O Orçamento do Estado agora apresentado pode ter algumas coisas boas como o desagravamento (?) do IRS, mas a grande lacuna, em minha opinião, é a ausência de grandes projectos públicos que possam servir de motor para o real desenvolvimento do país. De facto, pouco se fala sobre o avanço de projectos que o actual Governo considerava fundamentais para uma real aproximação do país à Europa, concretamente a ferrovia e a ligação a Madrid. Por outro lado, sobre o SNS, que representa uma fatia relevante do Orçamento, há poucas ideias num momento em que os profissionais de Saúde apontam falhas graves no serviço e quando cada vez mais os portugueses recorrem aos hospitais privados.

Finalmente, não vejo nada que possa garantir que, na realidade, os jovens possam desistir da ideia de deixar o país, procurando noutros horizontes uma vida que não encontram em Portugal. Será que o executivo, agora que tem os cofres cheios, guarda tudo para o Orçamento de 2026, ano de eleições para a AR?

Manuel Alves, Lisboa

Festejemos tudo

Os mais antigos, os que viveram intensamente o 25 de Abril, sabem que há várias datas notáveis, quer para a esquerda, quer para a direita. O movimento spinolista da Maioria Silenciosa, de 28 de Setembro de 1974, pretendia travar o processo de independência das colónias e o processo revolucionário em curso (PREC); o 11 de Março pretendia travar o processo revolucionário em curso (PREC) com a necessidade de mudanças na estrutura económica do país; o 25 de Novembro, para alguns, pretendia-se o ataque aos comunistas, e, para outros, a travagem do processo revolucionário em curso (PREC). Os que viveram intensamente este período sabem que a derrota spinolista no 28 de Setembro de 1974 provocou a saída de Palma Carlos do cargo de primeiro-ministro e a saída de Spínola do de Presidente da República. Palma Carlos foi substituído por Vasco Gonçalves e Spínola por Costa Gomes. Também sabem que a tentativa, derrotada, de Spínola para regressar ao poder com o apoio dos pára-quedistas a 11 de Março de 1975 tornou o PREC mais liberto para se aprofundar, iniciando-se a nacionalização da banca e de muitas empresas estruturantes e a reforma agrária. O tão badalado, pela extrema-direita, e agora acompanhado por alguma direita, festejo do 25 de Novembro é a tentativa de apagar o 25 de Abril. Carlos Moedas e a extrema-direita que tirem o cavalinho da chuva – o 25 de Abril é a grande data do povo e o 25 de Novembro é, e será sempre, a data do grande capital e do latifúndio. Ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira

25 de Novembro

Tive o cuidado de ler os textos saídos no PÚBLICO de 7 de Outubro sobre o 25 de Novembro, de António Barreto, Pacheco Pereira e João Miguel Tavares. Tenho pena que não tenham convidado alguém dessa esquerda radical vilipendiada pelo último como sendo o reduto de assanhados manipuladores da verdade histórica relativa àquele período e que a andam a impor ao povo ignaro. Tavares deseja que a direita reponha a verdade.

Ironias à parte, recomendaria a Tavares que não se preocupasse com o texto de Barreto e lesse com muita atenção o de Pacheco Pereira, pois é dos três aquele com uma perspectiva mais objectiva, conhecedora e esclarecida. Munido dos instrumentos conceptuais fornecidos pela filosofia na distinção entre ideias políticas e do seu vasto conhecimento histórico, Pacheco Pereira é um homem de direita com a paixão das ideias e, neste caso como noutros, pelas de esquerda. Um exemplo intelectual.

Quanto a Tavares, é aquele caso cada vez mais radical de extremista de direita comprometido com uma certa forma de liberalismo, antiesquerdista e anticomunista que pretende passar por moderado e homem “da liberdade”. No fundo, as ideias de Tavares são aquelas que uma instituição chamada “+ Liberdade” anda a divulgar pelas escolas a propósito de uma exposição alusiva ao 25 de Novembro, que nomeou 25N. É bom que se saiba que é uma instituição ligada à IL, a tal que Pacheco Pereira mostra como tendo louvado Jaime Neves, ainda segundo o cronista um dos derrotados do 26N, como herói, e que logo na apresentação da exposição exibe claramente os seus contornos tendenciosos e intelectualmente desonestos. Felizmente, no departamento da escola onde trabalho a maioria dos professores não considerou a exposição relevante.

Custódio David Catarino, Lisboa