Lloyd Austin anuncia novo pacote militar de 200 milhões de dólares dos EUA para a Ucrânia

Secretário da Defesa dos EUA prometeu mais assistência militar às forças ucranianas no arranque da reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, em Bruxelas, que contou com Zelensky

Os Estados Unidos da América vão avançar um novo pacote de assistência militar às forças ucranianas no valor de 200 milhões de dólares, anunciou o secretário da Defesa, Lloyd Austin, no arranque da reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, que contou com a participação do Presidente Volodymyr Zelensky, esta quarta-feira, no quartel-general da NATO, em Bruxelas.

A caminho de Kiev estão mais munições de artilharia, rockets, mísseis, armas antitanque, equipamentos para combater drones e ainda um novo sistema de defesa aérea que utiliza munições AIM-9M, precisou o chefe do Pentágono.

Com esta nova entrega, o “compromisso total da América” cresce para próximo dos 44 mil milhões de dólares desde o início da guerra de agressão lançada pela Rússia contra a Ucrânia, contabilizou Lloyd Austin, que no início da reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia repetiu o alerta feito por Zelensky e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, sobre os riscos que a chegada do Inverno representa para as forças ucranianas.

“Temos de estar preparados para que o Kremlin volte a bombardear a Ucrânia este Inverno com mísseis de cruzeiro e drones. As forças de Putin vão colocar as cidades, os civis e as infra-estruturas críticas da Ucrânia na sua mira, na expectativa de quebrar o povo ucraniano, mergulhando-o no frio e escuridão”, antecipou. “Mas vão falhar”, garantiu.

“À medida que o Inverno se aproxima, a nossa tarefa é dupla”: manter o fornecimento de todas as armas de que as tropas ucranianas necessitam, e ao mesmo tempo desenvolver as suas capacidades de combate para evitar perigos futuros, disse o secretário norte-americano da Defesa.

Nessa perspectiva, os 50 países que integram o Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia deverão organizar uma nova coligação — “vamos chamar-lhe coligação de capacidades”, disse Lloyd Austin. “Já organizámos coligações altamente eficazes centradas nos tanques Leopard e na formação de pilotos de [aviões de combate] F-16, com recursos de vários países. Agora queremos levar este conceito mais além, pedindo aos países que organizem coligações centradas em capacidades mais vastas, para além de plataformas específicas”, explicou.