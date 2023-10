Carta Municipal da Habitação passa na câmara de Lisboa

O executivo da Câmara Municipal de Lisboa (CML) viu aprovado, nesta quarta-feira, o processo de consulta pública sobre a Carta Municipal da Habitação (CMH). Uma aprovação que só foi possível graças à abstenção do PS, após meses de negociações entre os socialistas, o presidente da autarquia, Carlos Moedas, e a sua vereadora da habitação, Filipa Roseta.

O documento, considerado pelo executivo da CML como fundamental para resolver os problemas do sector na capital, teve voto a favor da coligação Novos Tempos (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), a abstenção do PS, PCP e Cidadãos por Lisboa e voto contra do BE e do Livre.

O avanço do processo havia sido suspenso a 28 de Junho, com o chumbo do documento pelos eleitos do PS, Cidadãos por Lisboa (CPL), Bloco de Esquerda e Livre e a abstenção do PCP. Na altura, Moedas confessou-se “triste” com tal desfecho. O choque revelado então pelo autarca da maior cidade do país com o resultado da votação saída dessa longa reunião, marcada por momentos de tensão e fortes trocas de palavras, levou-o mesmo a escrever uma carta ao primeiro-ministro para que intercedesse junto dos vereadores do seu partido.