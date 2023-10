Congelamento da prestação da casa pode implicar pagar mais juros

O diploma que estabelece as regras para a fixação da prestação do crédito à habitação num valor mais baixo do que o que resultaria da aplicação normal das taxas Euribor, já publicado em Diário da República, pode implicar custos acrescidos em juros, mesmo que as prestações futuras não sofram aumentos significativos.

