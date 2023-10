FC Porto subiu a 4.º melhor clube do mundo

A Federação de História e Estatística do Futebol (IFFHS) actualizou nesta quarta-feira o ranking anual dos melhores clubes do mundo. E na nova lista o FC Porto surge no 4.º lugar, subiu uma posição face ao ano anterior.

O ranking é liderado pelo Manchester City, seguido pelo Real Madrid e pelo Inter e Milão, os únicos três clubes à frente dos "dragões".

Quanto a outros emblemas portugueses, os melhores depois dos portistas são o Benfica (que perdeu sete posições face ao ano anterior e é agora 16.º) e o Sporting (que caiu 12 e surge no 29.º lugar). Já o Sp. Braga aparece no 38.º posto.

Como é elaborado o ranking?

O ranking é divulgado todos os anos pela IFFHS, entidade sem qualquer ligação com a FIFA, que iniciou a elaboração da tabela no dia 1 de Janeiro de 1991, data de fundação da organização. Assim, a contabilidade que dá origem ao ranking não leva em consideração os resultados do passado. Por isso, emblemas que foram ganhadoras em décadas anteriores podem ser penalizados.

As posições dos clubes são definidas com base na soma de pontos conseguidos por cada uma em critérios estabelecidos pela própria IFFHS. Os números são ponderados de acordo com o nível de cada competição.

Vitórias na Liga dos Campeões, Taça Libertadores, Supertaça da UEFA valem, por exemplo, 14 pontos. Já uma vitória na Liga Europa tem um valor de 12. O Mundial de Clubes é o torneio com maior peso, rendendo 21 pontos pela vitória na final e 14 nas fases anteriores.

Empates – incluindo jogos decididos nos penáltis – também valem pontos, proporcionais ao valor da vitória em cada torneio, enquanto derrotas não interferem na pontuação.

Os resultados nas competições nacionais também são considerados, com a IFFHS a estabelecer níveis para as respectivas provas, com base justamente no seu ranking em anos anteriores. As Ligas mais fortes têm um peso mais elevado, sendo as vitórias mais valorizadas.