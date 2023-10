Frasier de regresso aos ecrãs (e a Boston)

Há 19 anos, Frasier Crane despedia-se de Seattle e partia com a namorada Charlotte para Chicago. Era o último episódio da série que, ao longo de onze temporadas, deu o centro do palco a Frasier, o psiquiatra que vimos pela primeira vez sentado ao balcão desse bar feito lenda televisiva chamado Cheers. Agora, é o momento do regresso. Frasier está de volta. À televisão e a Boston (a cidade de Cheers, precisamente). Os primeiros dois episódios da nova série, novamente protagonizada por Kelsey Grammer no papel de Frasier, estarão disponíveis em Portugal na Sky Showtime a partir de 3 de Novembro, seguindo-se novos episódios todas as sextas-feiras.

Estreada originalmente há 30 anos, em 1993, Frasier tornar-se-ia uma das séries emblemáticas da década de 1990, detendo ainda hoje o recorde de Emmys para comédias – 37 distinções e 107 nomeações. Acompanhava Frasier Crane a partir do ponto em que Cheers o havia deixado, ou seja, mudando de vida ao trocar Boston por um trabalho enquanto apresentador de um programa de rádio em Seattle.

Muito mudou (no mundo, na televisão) desde 2004, ano em que terminou a série original, mas a intenção dos argumentistas do novo Frasier, Chris Harris (How I Met Your Mother) e Joe Cristalli (Life in Pieces), a julgar pelos relatos vindos do Reino Unido e dos Estados Unidos, onde o regresso acontece esta semana, passa por não alterar grandemente o tom e o ambiente originais. Como anuncia o trailer, “Frasier está de volta, e é… basicamente o mesmo”.

Além de Kelsey Grammer enquanto Frasier, a série conta com Jack Cutmore-Scott, que interpreta Freddy, o filho que é o principal responsável pelo regresso a Boston do psiquiatra – agora sexagenário, pretende viver uma vida mais calma e aproximar-se novamente de Freddy, agora adulto e que trocou a frequência de Harvard pela vida de bombeiro. Como companheiro de longa data está Alan (Nicholhas Lyndhurst), amigo dos tempos de faculdade que é agora professor universitário, sendo que, a acompanhar os dois, veremos habitualmente Olivia (Toks Olagundoye), directora do departamento de psicologia da universidade. Completam o elenco principal Eve (Jess Salgueiro), que partilha casa com Freddy, e o sobrinho de Frasier, David (Anders Keith).

Os dois primeiros episódios serão, atrás das câmaras, um piscar de olho ao passado. O realizador de ambos será nada menos que James Burrows, co-criador e realizador tanto de Cheers, quanto do Frasier original.