Ele caminhou sobre brasas. “O ritual é uma tecnologia social poderosa”

Começou a “viagem pelo ritual com cepticismo”. “Para mim, a obsessão humana com as cerimónias parecia desconcertante”, escreve no livro Ritual, agora editado em Portugal. Dimitris Xygalatas não estava sozinho: durante décadas, o ritual era matéria de teorização antropológica, mas a que faltava sustentação científica. Ao longo de duas décadas de investigação, munido de sensores que medem os batimentos cardíacos e outros sinais vitais durante a realização de rituais, o antropólogo nascido na Grécia contribuiu para que haja agora uma “ciência do ritual interdisciplinar” que permite saber que “esses comportamentos, que pareciam inúteis, são ao mesmo tempo significativos e benefícios”. As pessoas que os praticam são mais generosas e menos ansiosas. “Somos a espécie ritual”, conclui no livro. Do festival Burning Man, no deserto do Nevada, às celebrações religiosas, o “nosso cérebro está preparado” para valorizar cerimónias. “O ritual está em todo o lado e é tão actual como sempre foi”, diz, em entrevista por videochamada, a partir do Connecticut, nos Estados Unidos, onde vive e dá aulas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt