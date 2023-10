Professores deslocados vão ter subsídios para habitação

No mapa com “as despesas por medida” estão reservados 3,5 milhões de euros. Custo da habitação é uma das principais razões para a falta de professores nas regiões de Lisboa e do Algarve.

Os professores colocados nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve vão ter subsídios para apoiar os custos com habitação. Esta prerrogativa será também aplicada com os colocados em “qualquer outra região, onde os custos da habitação são mais elevados”. É uma das medidas contidas na proposta de Orçamento de Estado (OE) para 2024.

Para terem direito a estes subsídios, os professores terão de estar colocados “em escolas a mais de 70 quilómetros da sua área de residência”. Estes apoios também só serão atribuídos quando o valor dos encargos com o alojamento “ultrapasse a taxa de esforço de 35%”. Esta medida será efectivada a partir do programa Apoio à Renda, que “será adaptado e operacionalizado para subsidiar professores” que cumpram as condições referidas atrás.

Não está descrito o modo como estes subsídios serão contabilizados. No mapa com "as despesas por medida" estão reservados 3,5 milhões de euros para habitação.

O elevado preço da habitação nas regiões de Lisboa e do Algarve tem sido um dos principais obstáculos à colocação de professores nestas áreas, com muitos docentes a afastá-las das suas preferências nas candidaturas aos concursos ou mesmo a recusar lugares que lhes são atribuídos em escolas destas zonas. A recusa de uma colocação pode levar a que um professor fique impossibilitado de dar aulas no ano lectivo em que esta ocorre.

A maior parte dos professores disponíveis têm residência na zona Norte do país. No caso dos contratados, que estão em maioria nos concursos de colocação, ficar longe da área de residência significa ter de pagar uma nova casa com um rendimento mensal líquido que ronda os 1100 euros. O valor actual de uma renda em Lisboa ou no Algarve ultrapassa facilmente o salário total que um professor contratado leva para casa. E quando está abaixo, representa muitas vezes mais de 50% do que é auferido por estes docentes, como tem sido relatado por vários deles.

O custo da habitação é, assim, uma das razões principais para a falta de professores ser mais acentuada nas regiões de Lisboa e no Algarve. Segundo cálculos disponibilizados no blog de Arlindo Ferreira, especialista em estatísticas da educação, à data de hoje cerca ce 25 mil alunos do distrito de Lisboa não tinham pelo menos um professor a uma disciplina. Perto de 7500 alunos do distrito de Faro estariam na mesma situação.

O Governo optou, este ano, por alargar aos professores a possibilidade de acederem a uma casa com renda acessível, disponibilizando 29 apartamentos para o efeito em Lisboa e em Portimão, com a obrigação de partilharem o apartamento com outros docentes.

O resultado desta iniciativa foi conhecido recentemente, tendo sido atribuídos 11 apartamentos em Lisboa e Algarve: Oito docentes ficaram em apartamentos em Portimão e outros sete em Lisboa.

Sindicatos e directores escolares têm apelado à tutela para que crie uma espécie de subsídio de transporte e de alojamento para os professores que ficam colocados longe de casa.