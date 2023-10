Direcção Executiva do SNS terá verba de 2,5 milhões de euros no próximo ano

A Direcção Executiva do SNS (DE-SNS) vai receber uma verba de 2,5 milhões de euros, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2024. Cabe ao organismo liderado por Fernando Araújo coordenar a gestão em rede do SNS. Em funções desde o início deste ano, a DE-SNS ainda aguarda pela publicação dos seus estatutos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt